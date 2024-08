Final Fantasy XVI: fecha para PC, precio, demo, requisitos

La llegada de FFXVI a PC era un secreto a voces y gracias a una reciente filtración sabíamos que no iba a tardar mucho más. Ahora es oficial. Ya sabemos cuál es la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI en PC y podemos probar ya mismo una demo gratis del juego tanto en Steam como en Epic Games Store.

Esta información fue revelada mediante la cuenta oficial del juego en Twitter.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI para PC en Steam y EGS?

Está confirmado. Será el martes 17 de septiembre de 2024.

Si quieren probarlo, ya mismo pueden descargar la demo gratis tanto en Steam como en Epic Games Store. Allí mismo pueden precomprar el juego que tiene un costo de 170.000 pesos colombianos. La versión completa con los DLC Echoes of the Fallen y The Rising Tide cuesta 240.000 pesos colombianos.

Requisitos mínimos y recomendados

Mínimos Recomendados Sistema operativo Windows 10 64-bit / Windows 11 Windows 10 64-bit / Windows 11 Procesador AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 RAM 16 GB 16 GB GPU AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070 AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 Disco Duro 170 GB disponibles 170 GB disponibles Adicionales SSD / VRAM 8 GB SSD / VRAM 8 GB

