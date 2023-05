Final Fantasy XVI ha sido baneado en Arabia Saudita

Siempre escuchamos mucho sobre lo difícil que es publicar juegos en China o los juegos que prohíben allí a pesar de ser uno de los más importantes mercados para este industria. Hay otro país con una gran comunidad ‘gamer’ que cada vez ve más obras quedarse por fuera de sus fronteras, al menos de forma legal. Arabia Saudita, se encuentra en el ojo de los medios por haber baneado uno de los juegos más esperados del año: Final Fantasy XVI.

La Autoridad Pública de Medios de Arabia Saudita —organización gubernamental encargada de la clasificación de las obras que entran a ese país— anunció que «Final Fantasy XVI no será publicado en el Reino debido a la falta de voluntad de sus editores para realizar las modificaciones requeridas».

لمحبي لعبة #FinalFantasyXIV، نود التوضيح بأنها لم تفسح بالمملكة، وذلك بسبب عدم رغبة الناشر بإجراء التعديلات اللازمة.



الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع #تصنيف_الألعاب pic.twitter.com/5OuWZJGEvX — التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية (@VGAR_SA) May 3, 2023

El comunicado, que fue publicado por la cuenta oficial del organismo en Twitter, no especifica cuáles fueron las modificaciones que solicitaron a Square Enix. Vale la pena mencionar que, a diferencia de otros juegos de la franquicia, FFXVI recibió una clasificación ESRB ‘M’ (recomendado para mayores de 17 años) en lugar de la tradicional ‘T’ (para mayores de 13 años). Esto fue debido a «escenas con contenido sexual, violencia y consumo de drogas». De hecho, sabemos que tiene referencias a la prostitución y mutilaciones.

La Autoridad Pública de Medios de Arabia Saudita ha baneado otros grandes títulos como God of War y The Last of Us Part II, así que Final Fantasy XVI no se encuentra solo en este tratamiento. Los jugadores de la región también están acostumbrados a recurrir al mercado de importación y la piratería para disfrutar juegos como estos.

Esta noticia llega justo cuando Arabia Saudita está haciendo fuertes inversiones en la industria de los videojuegos. La familia real del país es dueña de la mayoría de acciones de SNK. A comienzos de año también se convirtió en uno de los principales accionistas de Nintendo.

FFXVI saldrá a la venta el 22 de junio de 2023. Será exclusivo para PS5 temporalmente.

Fuente: Autoridad pública de medios de Arabia Saudita