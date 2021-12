Los fanáticos de la saga de RPG más popular de todos los tiempos van a tener que esperar un poco más para jugar la próxima entrega de la serie principal. Naoki ‘Yoshi P’ Yoshida, productor de Final Fantasy XVI, reveló recientemente que la producción del juego se ha visto fuertemente afectada por la pandemia de COVID-19. A causa de esto, el desarrollo no ha avanzado con la velocidad esperada.

No podemos decir que la fecha de lanzamiento del juego haya sido aplazada, ya que no se había definido una. Sin embargo, Yoshida sí había prometido que Square Enix revelaría más información sobre el juego antes del final de 2021. Esto no podrá ser así.

Mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial del juego en Twitter, el productor explicó que los efectos de COVID-19 ha afectado la comunicación del equipo con la oficina principal en Tokio. Esto ha producido aplazamientos en la creación del contenido de Final Fantasy XVI.

De acuerdo al mensaje, la nueva gran revelación sobre el juego se llevará a cabo en el segundo trimestre de 2022. Yoshida también ofreció disculpas a los fanáticos que estaban emocionados por tener más información sobre el juego este año.

Final Fantasy XVI (FFXVI) llegará inicialmente a PS5, pero todo parece indicar que eventualmente llegará a PC y otras plataformas.

Fuente: cuenta oficial del juego en Twitter