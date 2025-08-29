Videojuegos

El mejor jugador de Fortnite en Ecuador se conocerá en la segunda misión de Modo Ego

Es de hombres jugar Fortnite.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 1 min

Si estas en Ecuador, esta es la actividad gamer que ha convocado a la comunidad game en los últimos meses.

Después de su primera misión sobre conocimiento gamer, la crema para peinar Ego para hombres busca a los mejores jugadores de Fortnite en Ecuador para su segunda misión.

Aunque las inscripciones ya están cerrada para esta misión, la final del 29 agosto se transmitirá en el sitio web de ModoEgo.com con algunos de los mejores jugadores ecuatorianos de Fortnite.

Formato de la competencia

El torneo se jugará en tres mapas distintos para poner a prueba todas tus habilidades:

  1. Un mapa con construcción.
  2. Un mapa sin construcción.
  3. Un tercer mapa que será decidido por el público durante la transmisión en vivo.

Donde ver el torneo de Fortnite de ModoEgo

Si no lograste participar y pero quieres ver como va el torneo., puedes verlo a través del sitio web oficial o en los canales de estos creadores de contenido. La transmisión empieza desde las 6:00 p.m.

Xavoblack: https://www.twitch.tv/xavoblack
Conniesith: https://www.twitch.tv/conniesith
Romii: https://www.twitch.tv/itzromii
Bygamer: https://kick.com/bygamer47

Fortnite modo Ego

Si no pudiste participar, en el sitio web oficial de la actividad se lanzará pronto una tercera misión.

🍌

