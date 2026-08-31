Finales y resultados del Campeonato Mundial Pokémon 2026 Día 3: Videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables, GO y Unite

Con el sol en pleno sobre San Francisco, California, el tercer día del Campeonato Mundial Pokémon 2026 nos deja a los mejores jugadores de Pokémon Champions encabezando los videojuegos, el Juego de Cartas Coleccionables en formato físico, Pokémon GO y Unite en las finales que destacan a los victoriosos entrenadores equivalentes a Victini. Pokémon Unite se despide con esta última participación de los Campeonatos Mundiales Pokémon. A continuación veremos a los ganadores de cada categoría y la retransmisión de los diferentes encuentros.

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Gran Final

Videojuegos Pokémon Champions

Masters

Hiroshi Onishi (Japón)

Takuma Yamazaki (Japón)

Premios en dólares estadounidenses

Senior

Premios en dólares estadounidenses

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Masters

Premios en dólares estadounidenses

Andrew Hedrick brought the Crushing Hammer down, becoming your 2026 #PokemonTCG World Champion!



Take a look at the winning decklist 🏆 pic.twitter.com/okOnqGxKBp — Play! Pokémon @ Worlds (@playpokemon) August 31, 2026

Pokémon GO

Premios en dólares estadounidenses

Introducing your 2026 #PokemonGO World Champion, GGs489hiromaru!



Take a look at his #PokemonWorlds winning team 🏆 pic.twitter.com/uMcL4hi7Mm — Play! Pokémon @ Worlds (@playpokemon) August 30, 2026

Pokémon Unite

Premios en dólares estadounidenses

Los entrenadores compitieron a lo largo de tres días en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Pokémon GO y Pokémon Unite. Los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch pueden celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Live, Pokémon GO y Pokémon Unite. Aquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.

Conoce todo el calendario, horarios y transmisiones del Campeonato Mundial Pokémon 2026 en GamerFocus.