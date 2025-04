Finalmente llegarán los juegos de GameCube a Nintendo Switch Online, solo en Switch 2

Un cambio de consola es lo que necesitaban los fanáticos de Nintendo para recibir en Nintendo Switch Online los tan solicitados juegos de GameCube, la consola de 2001 con varios de los más destacados juegos de la compañía. Exclusivamente para Nintendo Switch 2, los miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack podrán acceder a juegos de GameCube con mejor resolución que en su momento la consola original. Esto además de N64, GBA, GBC, Game Boy, SNES y NES, por supuesto.

Para comenzar, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soul Calibur 2 y F-Zero GX estarán disponibles en Nintendo Switch Online. Sin embargo, en los próximos meses les seguirán Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance, Pokémon XD: Gale of Darkness, Super Mario Strikers, Chibi-Robo!, Luigi’s Mansion y Pokémon Colosseum. Una muy fuerte librería de juegos de GameCube para arrancar.

La aplicación de GameCube para Nintendo Switch Online y los tres primeros juegos anunciados estarán disponibles con el lanzamiento de Switch 2 el próximo 5 de junio.

Además, como en el caso de NES, SNES, N64 y Sega Genesis, un control Bluetooth dedicado a GameCube y compatible con Nintendo Switch 2 se venderá a la par de estos lanzamientos para los miembros de Nintendo Switch Online. A su vez, en la aplicación es posible modificar la configuración de controles para los Joy-Con.

Fuente: Nintendo of America YouTube