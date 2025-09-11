Finalmente podremos comprar la cantidad exacta de Monedas V / PaVos que necesitamos en Fortnite

Uno de los elementos más molestos de las microtransacciones en los videojuegos es que solo nos ofrecen las monedas que debemos comprar en cantidades específicas y eso suele estar manipulado para que siempre tengamos sobrantes y terminemos pagando más por lo que queremos. Aunque seguimos teniendo críticas contra estos sistemas, nos alegra informar que Epic Games dará un pase adelante para arreglar la situación y pronto podremos comprar la cantidad exacta de monedas V / PaVos que necesitamos para adquirir un objeto en Fortnite… excepto para jugadores en PlayStation.

Mediante un comunicado oficial publicado en la página web del juego, Epic Games anunció que a partir del martes 14 de octubre de 2025 veremos en el menú de compra de Fortnite una oferta de cantidad exacta de monedas V / nos permitirá recargar el saldo exacto que necesitamos para el objeto que queremos comprar.

En el ejemplo a continuación queremos comprar algo que vale 1000 Monedas y solo tenemos 600. En este momento tendríamos que comprar un paquete de 1000 Monedas más si lo queremos adquirir, pero cuando entre en efecto el cambio se nos ofrecerá la cantidad exacta de monedas que nos falta con un precio equivalente. En el ejemplo serían 400 Monedas.

Lo mejor de todo es que este sistema de compra exacta de monedas no se limitará a Fortnite, sino que también se aplicará a Rocket League y Fall Guys. Además, el saldo actual de todos los jugadores se redonderaán al incremento de 50 más cercano en Fortnite y Rocket League y al incremento de 100 en Fall Guys desde el 10 de octubre,

Pero esta noticia no es buena para todos. Epic Games confirmó que este ajuste estará disponible para jugadores de los tres juegos en PC, Android, iOS, consolas Nintendo y Xbox, pero no para consolas PlayStation. Dijeron que están trabajando para que esté disponible en todas las plataformas, pero aún no sabemos cuándo ni si efectivamente se podrá hacer.