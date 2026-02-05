Finalmente sabemos cómo luce el Amiibo de Grace de Resident Evil Requiem y se une Leon, que no se pierde la pateada de un zombi

Hace unos días tuvimos la oportunidad de probar Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2, experiencia que nos dejó muy a gusto con el desempeño del juego en la consola híbrida. Nintendo presentó nuevas imágenes de la versión para Switch 2 de Resident Evil Requiem, la novena entrega principal de la icónica saga de ‘survival horror’ que cumple 30 años el próximo 22 de marzo.

A mediados del año se lanzan los primeros Amiibo de la saga Resident Evil, los elegidos son la novata protagonista Grace Ashcroft y el legendario Leon S. Kennedy. También puedes reservar las ediciones Deluxe y Estándar de Resident Evil Requiem. La edición Deluxe incluye el mismo juego base que la edición Estándar, además de un paquete exclusivo con cinco trajes, cuatro aspectos de armas, dos filtros de pantalla, dos amuletos y mucho más.

Con la acción del agente Leon S. Kennedy y la supervivencia de la analista del FBI, Grace Ashcroft, de una forma completamente nueva, puedes cambiar libremente entre la perspectiva en primera y tercera persona en cualquier momento. Disfruta de una nueva experiencia de ‘survival horror’ que te transportará a un viaje vertiginoso entre la calma y la intensidad pura.

Resident Evil Requiem estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC a través de Steam el 27 de febrero.