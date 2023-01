Fire Emblem Engage: diseñadora de personajes comparte vistoso arte del elenco

任天堂FE最新作『ファイアーエムブレム エンゲージ』のキャラクターデザインを手がけさせていただきました。

どうぞよろしくお願いします!



I designed the characters for the Nintendo's new FE title "Fire Emblem Engage". Please look forward to the game!#FEエンゲージ pic.twitter.com/nKhNx2YFTp