Fire Emblem: Fortune’s Weave es el primer juego de la franquicia para Switch 2

Fire Emblem: Fortune’s Weave ha sido presentado en el Nintendo Direct de 2025 y para sorpresas de muchos volveremos a ver a Sothis.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Durante el Direct de septiembre del 2025, Nintendo reveló un nuevo Fire Emblem titulado Fortune’s Weave. Este juego, el cual es el número 23 de la serie, será lanzado de manera exclusiva para Nintendo Switch 2. En cuanto a su lanzamiento, Nintendo no ha revelado una fecha exacta y lo único que compartió es que Fire Emblem: Fortune’s Weave saldrá en algúnmomento del 2026.

¿Qué se sabe de Fire Emblem: Fortune’s Weave?

El tráiler mostró que Fire Emblem: Fortune’s Weave tendrá una conexión directa con Fire Emblem: Three Houses, título que salió en el 201 para Nintendo Switch. Esta conexión se evidenció cuando Sothis, personaje central en Three Houses, apareció al finalizar el tráiler. Esto ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que la historia del nuevo juego se entrelace con eventos o personajes del título anterior o incluso servir como una secuela.

La trama principal de Fire Emblem: Fortune’s Weave parece desarrollarse en Almyra. Este es el reino conocido por ser la tierra natal de Claude y Cyril, personajes de Three Houses. Sin embargo, ni Claude ni Cyril se mostraron en la presentación, enfocándose en un nuevo protagonista llamado Cai. Él es un joven jinete que empuña una lanza y su motivación es participar en los “Juegos Heroicos” para salvar la vida de su padre. En estos juegos, el Soberano Divino ha prometido que concederá cualquier deseo al ganador. Acompañándolo en el viaje, se vieron a otros personajes que podrían unirse a la aventura, incluyendo a Theodora, Dietrich y Leda.

Para quienes deseen ver la presentación completa, el anuncio de Fire Emblem: Fortune’s Weave fue el cierre del Nintendo Direct de septiembre de 2025. Mientras se espera el lanzamiento de este nuevo juego en Switch 2, esperamos conocer más información sobre el universo donde se desarrolla la historia de este título.

