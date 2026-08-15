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Fire Emblem: Fortune’s Weave, estos son los personajes de la ruta de Cai

Amigos de armas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Nintendo presentó a través de Twitter/X a algunos de los personajes que acompañarán a Cai en su ruta de Fire Emblem: Fortune’s Weave. Su historia comienza con cuatro unidades que podremos usar mientras luchamos contra él en los Juegos heroicos. El anuncio oficial indica que dos lo acompañan desde el inicio de su historia en el próximo juego y un tercero se les une poco después.

Cai

Los dos primeros aliados de Cai en Fire Emblem: Fortune’s Weave son sus jóvenes amigos Tialla y Peter, mientras que Ultand se une al grupo más adelante. La presentación señaló que Peter y Tialla son sus mejores amigos. Ultand, preocupada por la participación de jóvenes en combates tan peligrosos, se une a ellos como aliada y protectora. La imagen oficial también indica que su grupo parece llamarse los Vientos de Ribeira.

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Además de estos detalles sobre los personajes de la ruta de Cai en Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo compartió varias capturas de pantalla que lo muestran y también destacan a otros posibles aliados. Muchas de las imágenes oficiales lo muestran recorriendo la ciudad de Dagsion o en combate, pero también vemos a personajes como Tialla.

¿Alucard, eres tú?

Fire Emblem: Fortune’s Weave llegará a Nintendo Switch 2 a nivel mundial el 17 de septiembre del 2026. La adaptación al ‘manga’ también comenzará a publicarse en Japón en septiembre del 2026, aunque se desconoce si eventualmente se publicará en inglés. Fire Emblem: Three Houses, ubicado en el mismo mundo del nuevo juego, está disponible para Nintendo Switch.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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