Todo lo revelado sobre Fire Emblem: Fortune’s Weave en el Nintendo Direct – historia, personajes, armas, jugabilidad y más

El martes 4 de agosto se emitió una presentación Nintendo Direct con todos los detalles sobre el esperado juego RPG táctico Fire Emblem: Fortune’s Weave. Vamos a conocer todo lo que mostraron: sus personajes, su historia, cómo funciona el combate, qué armas usaremos y más.

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Si quieren ver la presentación completa, pueden encontrarla a continuación o en el canal oficial de Nintendo of América en YouTube. Si prefieren verla en español aunque no sea el español de Latinoamérica, pueden encontrarla en el canal de Nintendo España.

Empecemos conociendo la historia y los personajes protagonistas de Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Todo gira en torno a los Juegos Heroicos que se llevan a cabo en Dagsion, la ciudad capital de Dagda, para competir en los Juegos Heroicos. Los ganadores de este torneo de combate podrán pedir cualquier deseo al Soberano de este reino. Debemos elegir a quién queremos controlar entre cuatro personajes, cada uno con su propia historia, pero podemos cambiar entre ellos para conocer todas las tramas de forma paralela.

Cai – Un joven que desea sacar a su padre de la cárcel

– Un joven que desea sacar a su padre de la cárcel Dietrich – Un guerrero de otra tierra en busca de oponentes fuertes

– Un guerrero de otra tierra en busca de oponentes fuertes Theodora – Reina de otra tierra que busca proteger su fe y la paz de su gente

– Reina de otra tierra que busca proteger su fe y la paz de su gente Leda – Una música que busca al hombre que mató a su padre para vengarse

Pero además de ellos hay otro personaje más, el verdadero protagonista de Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Este misterioso hombre o mujer (podremos elegir su género) llega a la historia cinco años después de los Juegos Heroicos en el peor momento de la historia de Dagsion. Es invocado por la diosa Sothis y puede viajar al pasado para cambiar el destino de los héroes y reclutarlos para el combate en el futuro contra el dios demonio.

Los combates de los Juegos Heroicos serán las tradicionales batallas tácticas por turnos conocidas de la saga en la que el posicionamiento es clave. Podremos equipar a los personajes con las siguientes armas:

Espadas : el arma básica

: el arma básica Guanteletes : hacen más fácil evadir ataques

: hacen más fácil evadir ataques Lanzas : hacen más daño a unidades montadas

: hacen más daño a unidades montadas Hachas: tienen baja precisión pero hacen mucho daño

tienen baja precisión pero hacen mucho daño Arcos : permiten atacar a distancia

: permiten atacar a distancia Magia: apoyo a aliados y más daño a unidades en armadura

Los personajes también tendrán habilidades de combate especiales y los cuatro protagonistas tienen habilidades especiales llamadas Artes Estelares. Cai puede lanzar una esfera de energía explosiva, Dietrich puede teletransportarse, Theodora puede arrojar la misma tierra contra sus enemigos y Leda puede potenciar a sus aliados o invocar monstruos.

Hablando de aliados, si les preocupa que su aliados mueran pueden retroceder el tiempo a cualquier punto de la batalla para cambiar las acciones. ¿No hará esto el juego muy fácil?

Siguiendo con el combate, los personajes pueden pertenecer a tres diferentes clases que determinan sus atributos, capacidad de movimiento y las armas que pueden usar. No tienen que «casarse» con ninguna, pues es posible cambiar a mitad de la aventura tras realizar un «examen».

Shido – Maestros de las espadas

– Maestros de las espadas Bardinger – Caballería montada

– Caballería montada Obispos – Usan magia blanca

¿No son muy pocas? Eso es porque cada clase tiene diferentes niveles de principiante, especializados y avanzados que nos permiten acceso a nuevas habilidades y estrategias: Gladiadores, Adivinos, Jinetes de ornius, Caballeros blindados, jinetes voladores, jinetes de carruajes, Guardianes y mucho más. ¡Incluso hay Jinetes de elefantes!

Entre los combates del torneo de los Juegos Heroicos podemos pasar tiempo en Fire Emblem: Fortune’s Weave explorando Dagsion. Podemos comprar cosas en las tiendas, entrenar, ayudar en los templos para ganar bendiciones, reclutar aliados, realizar misiones opcionales y más. Algo muy interesante es que también podremos participar en combates por turnos tradicionales de RPG, sin movimientos, visitando los calabozos de esta tierra.

Fire Emblem: Fortune’s Weave saldrá a la venta el jueves 17 de septiembre de 2026 y es exclusivo para Nintendo Switch 2. Ya está disponible en preventa y además de la edición estándar hay una edición de «Colección de Dagdan» que incluye lo siguiente: