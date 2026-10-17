Fire Emblem: Fortune’s Weave – Reseña (Switch 2)

Hablar de Fire Emblem es hablar de la historia de Nintendo, pues esta franquicia ha estado en casi todas sus consolas y Fortune’s Weave, desarrollado por Intelligent Systems, no es solamente el debut en la mas reciente consola. También es una de las entradas mas fuertes de esta querida franquicia que con esta entrega nos ha tenido más de cien horas entre batallas, conversaciones y preparativos para un torneo donde cada participante tiene algo en juego.

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En mi caso, llevaba años sin retomar la franquicia después de jugarla en Wii y Nintendo 3DS. El regreso fue agradable por sus personajes y por la cantidad de opciones que encontramos al formar el ejército. Eso sí, quienes vengan buscando una sucesión de batallas deben tener claro que aquí también toca organizar los días, explorar y dedicar bastante tiempo a relacionarse con posibles aliados.

Estas mecánicas no son una gran novedad en la saga, en nuestra reseña de Three Houses, Cesar Nuñez destacaba cómo las relaciones hacían más personales los enfrentamientos. Con Engage, valoró el combate, pero encontró menos profundidad en la historia y el reparto. Fortune’s Weave nos convence en ambos aspectos, aunque su ambición trae una cantidad de tareas que acaba pesando durante la partida.

¿Por cuál novela empezamos?

Al comenzar creamos un personaje y eso nos hizo pensar que sería el protagonista del recorrido. Su función termina siendo distinta: desde un futuro amenazado por Balor, regresamos al pasado con ayuda de Fortuna para intervenir en las historias de Cai, Dietrich, Theodora y Leda. Los cuatro participan en los Juegos Heroicos de Dagsion, cuyo ganador recibe un deseo cumplido.

Las rutas no son excluyentes y podemos alternarlas dentro de una misma partida, con ciertas condiciones para avanzar. Esta es una de las decisiones que más nos gustó. Conocer a alguien desde una historia y después verlo comportarse de otra manera con un protagonista diferente cambia nuestra opinión sobre él. El mundo de este juego está conectado con Three Houses, la anterior entrega, pero el argumento se entiende sin haber jugado dicho título.

Mas por el diseño del personaje y la curiosidad, empezamos por Leda y fue la primera campaña que completamos. También terminó siendo nuestra favorita por sus motivaciones, las intrigas y la manera en que evoluciona. Después, pasar a Cai, que nos recuerda al protagonista de un shonen, o a Dietrich, un personaje que parece mas de Castlevania, y finalmente con Theodora, cuya historia cambia el tono de lo que estamos viviendo.

Sus acompañantes, y me refiero los que van con cada uno, tienen tanto interés como los líderes. Sirocco fue uno de nuestros personajes favoritos y parte del encanto de la campaña de Leda. También nos quedaron Anatolia, Esmeralda y muchos otros. Es fácil encariñarse con más de una docena, porque las conversaciones les dan gustos, opiniones y conflictos que trascienden su utilidad en combate. El reparto es enorme, pero consigue que nos interese conocerlo.

El club de la pelea

Las batallas mantienen la estrategia táctica por turnos de Fire Emblem sin resultarnos tan lentas como otros juegos del género. Preparar clases, habilidades y equipo tiene interés porque seguimos encontrando pequeñas mecánicas que cambian las opciones disponibles. El terreno y el alcance de las armas importan, aunque a veces el encuentro introduce una situación que obliga a revisar todo lo que habíamos planeado.

En una batalla del coliseo nos pasó algo que ilustra bien esa idea. Habíamos preparado a un personaje con muy buena armadura, pociones, arma y, de un momento a otro, terminó en el equipo contrario. Tocó enfrentarnos a una unidad en la que habíamos invertido tiempo y que ahora complicaba nuestra victoria. Sin identificar el combate ni explicar sus circunstancias, son momentos donde el mapa se vuelve mucho más interesante.

Las técnicas de ignición, son una de las novedades mas promocionadas y es porque son de esas habilidades que uno quiere tener listas cuando la batalla se complica. Cada protagonista tiene las suyas y no todas sirven para atacar: Leda, por ejemplo, canta para mejorar las capacidades de sus aliados. Esto nos lleva a pensar dónde ubicarla y quiénes van a recibir ese apoyo, aunque toca vigilar el medidor porque usar estas técnicas de más tiene consecuencias. Nos gustó experimentar con ellas, incluso con esa diferencia de dificultad entre combates que a veces nos exigían bastante y otros que resolvíamos sin mayor problema.

En mi partida elegí dificultad estándar y muerte permanente, porque perder a un personaje es parte de esa esencia de Fire Emblem. Afortunadamente, la bendición de Fortuna permite devolver acciones cuando cometemos un error. Igual hubo alguna que otra ocasión donde tocó reiniciar para no despedirnos de alguien al que ya le habíamos dedicado tiempo y claro, sumando a esto que la decisión de dejarnos un único archivo de guardado parece mas un añadido a la dificultad del juego. Aunque con el poder reiniciar capítulos o batallas, al final, el tener múltiples ‘saves’ no era tan necesario.

También hay zonas explorables donde dejamos la cuadrícula y pasamos a combates por turnos más parecidos a los de un RPG tradicional. Es una variación que al comienzo refresca un poco, pero después de repetir estos encuentros terminamos haciéndolos casi en automático. Funcionan para cambiar de actividad, aunque conforme avanzamos daban más ganas de volver al coliseo, donde las batallas tenían mucho más que ofrecernos.

Viviendo en Dagsion

Antes de una batalla importante tenemos un periodo de exploración que sirve más para preparación. Si faltan 20 días, ese tiempo se representa mediante turnos que gastamos en explorar, entrenar, completar misiones o relacionarnos con otros personajes. La estructura recuerda a Persona y Metaphor: ReFantazio, aunque Three Houses ya había usado un calendario para organizar el desarrollo del equipo entre enfrentamientos.

Recorrer el mapa es como cruzar por un tablero encontrando caminos para llegar a otros poblados, es divertido pero es algo inconsistente; algunas ubicaciones que parecen realmente explorables, decepcionan al solo ser un punto de paso, otras que no esperábamos resultaron ser explorables. Lo que empezó a cansarnos después de 40 o 50 horas fue buscar regalos, desplazarnos de un lado a otro, tratar de volver a Dagsion –que es el hub social– cada semana, para repetir comidas y actividades sociales con el fin de reclutar a alguien. Tener que estar pendientes de tantas tareas rutinarias y fechas termina convirtiendo parte del juego en una lista de obligaciones.

Lo curioso es que muchas de esas actividades sí tienen contenido que vale la pena. El teatro parecía una distracción hasta que las actuaciones empezaron a aportar detalles sobre la historia del mundo. También disfrutamos las conversaciones que desbloqueamos al desarrollar relaciones y hasta conocer algunos dioses que aquí conviven con los humanos. Se nota el esmero del equipo de guionistas por dar contenido a esos espacios y hacernos sentir que estamos en un mundo masivo con varias cosas sucediendo al tiempo.

Quizá lo molesto es que, como lo mencionaba, tener que repetir varias veces la misma rutina de ir a diferentes puntos para llegar a lo interesante, en algunas ocasiones resulta agotador. Completar Fortune’s Weave nos tomó más de cien horas y calculamos que verlo todo puede superar las 150. Esa escala funciona para quienes disfrutan planear cada aspecto que ofrece, pero también hace más difícil recomendarlo a alguien poco habituado a estos juegos. Incluso disfrutando mucho al reparto. Hubo momentos donde queríamos dejar que pasara el tiempo rápido para poder avanzar la historia principal, así perdiéramos subtramas u oportunidades de acercarnos a otros personajes.

Digno sucesor

Fortune’s Weave se siente como un título para Switch 2, tanto en modo portátil como en el televisor el juego se ve muy bien y técnicamente impecable. Los personajes y las animaciones acompañan el combate, y las escenas cinematográficas apoyan los momentos importantes del argumento. Es una presentación que se siente a la altura de la consola y de la cantidad de horas que propone la aventura.

La música fue uno de nuestros apartados favoritos, hay ciertas canciones para personajes y momentos que ayudan a agregar tensión a algunos momentos o a relajarnos en la aventura, las voces también ayudan a que el reparto tenga personalidad. Están disponibles en inglés o japonés, con textos en español para Latinoamérica. No hay doblaje a nuestro idioma, pero la traducción regional nos resultó cuidada y bienvenida.

Al revisar mis horas de juego y luego de terminarlo, lo que deja Fortune’s Weave son las ganas de conocer otra perspectiva de su historia y los personajes que seguimos teniendo presentes al terminar. La repetición y la búsqueda incansable de personajes para darles regalos se volvió agotador, sin embargo, no eclipsó lo que disfrutamos durante toda la aventura.

Reseña hecha con una copia digital de Fire Emblem: Fortune’s Weave para Nintendo Switch 2 brindada por Nintendo of America.