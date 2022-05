Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Historia, personajes, ejércitos y más

Fire Emblem: Three Houses, el juego estrategia táctica por turnos original para Nintendo Switch, llevó a los jugadores por tres diferentes rutas. Estas nos narraron las historias de tres jóvenes estudiantes generales y sus batallones de fieles seguidores, que años más tarde se enfrentarían en una lucha ideológica, política y teológica.

Las tres casas de Fire Emblem.

Como es habitual en la saga de Fire Emblem, conocer a los personajes que hacen parte de nuestros «ejércitos personales» logra que el juego se sienta propio. De ahí que las decisiones importantes y muertes en la batalla cobren mayor relevancia. La muerte permanente es una mecánica opcional en Three Houses, aún así sacrificamos aliados en el camino y otros enemigas se suman a las filas.

Después de una primera entrega en la línea Fire Emblem Warriors, que sirvió para unificar el universo Fire Emblem bajo el género musou, recibimos la secuela oficial basada en Three Houses. Nintendo es familiar con el género gracias al trabajo en conjunto con Koei Tecmo para Hyrule Warriors, incluida la excelente secuela –y precuela alterna de Breath of the Wild— Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Intelligent Systems (Nintendo) y Koei Tecmo (Omega Force) vuelven a unir esfuerzos en Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Esto es lo que nos espera en el nuevo musou exclusivo para Nintendo Switch.

¿De qué trata Fire Emblem Warriors: Three Hopes?

En el primer tráiler de Fire Emblem Warriors: Three Hopes volvemos a ver los familiares rostros de Fódlan, así mismo a la protagonista del juego original: Byleth. En medio de batallas de ejércitos reaparecen los líderes Edelgard (Black Eagles), Dimitri (Blue Lions) y Claude (Golden Deer). La historia de Three Hopes consiste en tres rutas de juego que los jugadores deberán recorrer nuevamente, aunque no en las botas de Byleth.

Tráiler anuncio de Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Sin embargo, es importante aclarar que los eventos del original Three Houses no impactan los del ‘spin-off’ Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Similar a la precuela alterna que plantea Age of Calamity para The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Un nuevo antagonista en común indica que las tres casas de Fódlan podrían unir fuerzas, no sin antes pelear entre sí como es costumbre en estos títulos Warriors.

De hecho, en Age of Calamity combatíamos contra Gorones, Ritos, Zoras y Gerudos antes de reclutar al campeón de cada raza. Three Hopes optaría por la misma mecánica para las respectivas casas y sus generales.

¿Quién es el/la villano/a?

El tráiler ‘misterioso mercenario’ revela un poco más que el anuncio original. Para comenzar, el antagonista principal de Fire Emblem Warriors: Three Hopes no es otro sino Byleth; hombre o mujer, es tu decisión. En esta realidad, Byleth es conocido como el «Ashen Demon» (solo un alias en Three Houses). El nuevo protagonista en Three Hopes, es un mercenario o mercenaria llamado/a Shez (género y nombre a elección del jugador).

Una villanesca sorpresa.

Aunque es un juego musou, debemos escoger una de las tres rutas representada por una de las tres casas. Derrotar al Ashen Demon/Byleth depende de los aliados que forjemos en el camino.

Las rutas son: ‘Scarlet Blaze’ en el Imperio Adestrian hacia el sur, comandado por Edelgard von Hresvelg; ‘Azure Gleam’ en el Sacro Reino de Faerghus hacia el norte, regido por Dimitri Alexandre Blaiddyd; y ‘Golden Wildfire’ en la Alianza Leicester hacia el este, representado por el heredero Claude von Regan.

Personajes aliados de cada casa, como Hubert, Dedue y Hilda aparecen entre los guerreros jugables. Muy probablemente todos los estudiantes principales de las tres casas son personajes controlables. Cada uno ha recibido un nuevo y tercer diseño de vestuario respecto a Three Houses.

Cómo se juega Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Múltiples personajes de Fire Emblem: Three Houses pueden ser llevados al campo de batalla, equipados con arsenal especial y subidos de nivel. Cada mapa no solo incluye una misión principal u hordas de enemigos, sino jefes y puestos de control por liberar. Irónicamente, el cambio de género afecta a Fire Emblem en la manera que, mientras en los títulos originales las batallas son de uno contra uno, en el musou despachas a cientos de rivales en segundos.

Extensos mapas por liberar bajo el mando de Shez.

Dejando eso a un lado, encontrarás los desplazamientos tradicionales de un Warriors, las luchas por conquistar regiones y niveles repartidos en cada escenario. Tener un nivel más bajo que el escenario a enfrentar usualmente hace las cosas más demoradas y difíciles. Al final de cada mapa liberado obtienes un rango de desempeño, cuyo máximo grado es ‘S’.

En diferentes partes de Fódlan podrás acceder a fijas áreas explorables sin batallas. Una vez controlada una región tendrías acceso a tales locaciones, con mercaderes a su vez para mejorar el arsenal y recargar el inventario. Equipar a tus guerreros con las mejores armaduras posibles es parte de la preparación, al igual que entrenarlos, mejorar sus habilidades y subirlos de clase. Si recuerdas las secciones de alimentación en Three Houses, en Three Hopes también las verás mientras forjas vínculos entre tus compañeros de armas.

Nuevos vestuarios en los personajes conocidos de Three Houses.

En la arena de combate, es posible dictar órdenes a los guerreros disponibles no controlados en el momento por el jugador. Sobra decir que el trabajo de un humano es más fructífero que el de la computadora. Pero eso no es todo, pues si quieres compartir la labor con un amigo o familiar en cooperativo local, pueden unirse con un segundo control en pantalla dividida.

Mucha atención a los ‘ataques especiales de compañeros’, esto si en plena lucha encuentras un personaje con el que el vínculo es notablemente fuerte. Una mecánica inspirada en los juegos base tras cultivar relaciones.

Personajes confirmados de Black Eagles

En el Imperio Adestrian encontramos a la emperatriz y diplomática Edelgard, a la cabeza de guerreros como Hubert –su mano derecha–; la cantante de ópera y hechicera Dorothea; una arquera que ya no es extremadamente tímida, Bernadetta; el lancero Ferdinand a lomo de caballo; el guerrero del hacha, Caspar; la ágil y diestra Petra; y el mago de luz Linhardt.

La casa Black Eagles.

Personajes confirmados de Blue Lions

En el Sacro Reino de Faerghus tenemos al regente Dimitri, liderando al caballero Dedue –guardia personal–; la benévola y maternal Mercedes; el exladrón y arquero, Ashe; el espadachín Felix; la hechicera Annette; el lancero Sylvain, con su caballo; e Ingrid, a lomo de pegaso.

La casa Blue Lions.

Personajes confirmados de Golden Deer

Aunque todavía no ha salido el tráiler oficial, siguiendo el patrón podemos confirmar en la Alianza Leicester al heredero Claude; Hilda, Lorenz, Raphael, Ignatz, Lysithea, Marianne y Leonie.

¿Cuándo sale Fire Emblem Warriors: Three Hopes?

Fire Emblem Warriors: Three Hopes estará disponible el 24 de junio en exclusiva para Nintendo Switch.