Este es Firestarter, el nuevo video musical de K/DA, la banda virtual de K-Pop de League of Legends

2026 es el año en que League of Legends decidió sacar a relucir sus bandas virtuales. Hace poco disfrutamos de las nuevas canciones de Heartsteel —Live my Life— y True Damage —Know my Name— así que es obvio que le toca el turno a su más popular agrupación. El grupo virtual de K-Pop K/DA formado por Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa estrena Firestarter y muestra las skins que veremos en el futuro en el juego.

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En esta ocasión las voces de estas ‘idols’ pertenecer a Miyeon y Soyeon del grupo i-dle, Sophie Powers y Mimi Webb. Vamos a ver el espectacular video musical animado por Fortiche (el mismo estudio que hizo Arcane) y escuchar la canción a continuación.

La canción llegará a estos servicios de streaming el 21 de octubre de 2026.

Aunque es una canción genial y ya tiene varios millones de reproducciones en YouTube, algunos fans están diciendo que no creen que tenga el impacto de los dos anteriores grandes lanzamientos de la banda: Pop/Stars y More. Otros están comparando las voces de las nuevas cantantes con las anteriores, especialmente Madison Beer y Jaira Burns.

El video musical K/DA – Firestarter con las voces de Miyeon, Soyeon, Sophie Powers y Mimi Webb como Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa fue lanzado en contexto del gran torneo de League of Legends Worlds 2026. Esperamos que las skins que vemos en el video sean puestas a la venta dentro de un par de actualizaciones.

Por si nos los han visto, los dejamos con los videos de los dos anteriores grandes éxitos de esta agrupación virtual.

Por cierto… ¿Y Pentakill?

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible únicamente para PC.