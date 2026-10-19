Videojuegos

Este es Firestarter, el nuevo video musical de K/DA, la banda virtual de K-Pop de League of Legends

¿Y Pentakill?

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

2026 es el año en que League of Legends decidió sacar a relucir sus bandas virtuales. Hace poco disfrutamos de las nuevas canciones de Heartsteel —Live my Life y True Damage —Know my Name así que es obvio que le toca el turno a su más popular agrupación. El grupo virtual de K-Pop K/DA formado por Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa estrena Firestarter y muestra las skins que veremos en el futuro en el juego.

En esta ocasión las voces de estas ‘idols’ pertenecer a Miyeon y Soyeon del grupo i-dle, Sophie Powers y Mimi Webb. Vamos a ver el espectacular video musical animado por Fortiche (el mismo estudio que hizo Arcane) y escuchar la canción a continuación.

- Publicidad -

La canción llegará a estos servicios de streaming el 21 de octubre de 2026.

Aunque es una canción genial y ya tiene varios millones de reproducciones en YouTube, algunos fans están diciendo que no creen que tenga el impacto de los dos anteriores grandes lanzamientos de la banda: Pop/Stars y More. Otros están comparando las voces de las nuevas cantantes con las anteriores, especialmente Madison Beer y Jaira Burns.

El video musical K/DA – Firestarter con las voces de Miyeon, Soyeon, Sophie Powers y Mimi Webb como Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa fue lanzado en contexto del gran torneo de League of Legends Worlds 2026. Esperamos que las skins que vemos en el video sean puestas a la venta dentro de un par de actualizaciones.

Por si nos los han visto, los dejamos con los videos de los dos anteriores grandes éxitos de esta agrupación virtual.

Por cierto… ¿Y Pentakill?

Más juegos de Riot Games

Les presentamos a Shion, la nueva duelista de Valorant – fecha, habilidades y más detalles
 Les presentamos a Shion, la nueva duelista de…
LoL Classic llegará a su final – Detalles y fecha en que dejará de funcionar el modo clásico de League of Legends
 LoL Classic llegará a su final – Detalles…
Ya podemos escuchar Know My Name, el himno de Worlds 2026 de la banda virtual de League of Legends True Damage y protagonizado por Faker
 Ya podemos escuchar Know My Name, el himno…
2XKO: así pelean Samira y Sett, los últimos personajes del juego de pelea de Riot Games
 2XKO: así pelean Samira y Sett, los últimos…
Ekko, Akali, Yasuo, Senna y Qiyana estrenan skins de True Damage en League of Legends con la nueva canción Know My Name
 Ekko, Akali, Yasuo, Senna y Qiyana estrenan skins…
Fecha, hora, equipos y como ver Worlds 2026, el torneo más importante de League of Legends
 Fecha, hora, equipos y como ver Worlds 2026,…

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible únicamente para PC.

Más de:
League of Legends League of Legends
Les presentamos a Shion, la nueva duelista de Valorant – fecha, habilidades y más detalles
KPop Demon Hunters llega pronto a la app para niños Toca Boca World, con Rumi, Mira y Zoey en un nuevo estilo
Konami ha renovado la licencia de Bloody Roar ¿Estaremos cerca del regreso del juego de pelea de Hudson?
Orbitals – Reseña (Switch 2)
Street Fighter 6: todos los códigos de colores para personajes inspirados en la película
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Les presentamos a Shion, la nueva duelista de Valorant – fecha, habilidades y más detalles
No hay comentarios

Lo último

10 curiosidades que no sabías sobre la creación de Grand Theft Auto o GTA
Videojuegos
Cómo sacar todos los finales de Castlevania: Belmont’s Curse (guía sin spoilers)
Videojuegos
Para el presidente de Konami, la IA no supone un gran cambio y se necesitan a los seres humanos como creadores fundamentales de videojuegos
Videojuegos
Hatsune Miku le quita la corona de navidad a Mariah Carey con una figura coleccionable y dos peluches Fuwa Puchi
Cultura POP