FKA Twigs lanza una canción en idioma simlish y aparece en Los Sims 4

El mundo de los videojuegos no es extraño a las colaboraciones con artistas pop y no nos referimos solo a que sus canciones aparezcan en títulos musicales como Just Dance. Tenemos casos como las apariciones de Ariana Grande y Katy Perry en Final Fantasy Brave Exvius, Sabrina Carpenter en Fortnite y cómo olvidar que nuestra Karen G no solo ha estado en ese juego sino también en PUBG Mobile. Es por eso que no nos resulta nada extraño descubrir que la cantante británica FKA Twigs no solo es una invitada especial en la más reciente expansión de Los Sims 4, sino que incluso canta una canción en idioma simlish y tiene un video musical para celebrarlo.

La canción en cuestión no es exactamente nueva. Es una versión en el bizarro idioma de los Sims de su tema de 2024 Perfect Stranger. Pueden ver el «simlesco» video musical de esta versión a continuación.

En el video, vemos a un Sim hada creado a imagen de FKA Twigs que incluso tiene uno de sus icónicos tatuajes temporales en el rostro. Si quieren tenerla en su juego, pueden descargarla sin costo extra siguiendo este enlace.

Si les parece curiosa esta aparición de FKA Twigs y quieren conocer más sobre la expansión Los Sims 4: Naturaleza encantada que está a la venta desde el 10 de julio de 2025, pueden leer todo al respecto aquí. Este agrega el bello pueblo de Innisgreen, hadas y nuevas mecánicas inspiradas en la vida natural.