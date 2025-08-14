Flins (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

El soldado de los lampareros de Nod Krai va a ser uno de los primeros personajes de la nueva región y que usan las mecánicas de Presagio Lunar. En esta guía les ayudaremos a crear un build para el bien llamado Kyryll Chudomiróvich Flins que llega a Genshin Impact en la versión 6.0 con mejores recomendaciones de armas, equipo, artefactos y dónde conseguir sus materiales de mejora.

Cómo conseguir a Flins

El ‘banner’ o gachapón de Flins estará disponible en la actualización 6.0 de Genshin Impact. Aunque creemos que será parte de la fase 2 que empieza en la noche del 30 de septiembre de 2025, también es posible que se una en la fase 1 que llega el martes 9 de septiembre de 2025.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ de Flins, podremos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Flins, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será él.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Demonilanza pocztowy

Normal: Realiza hasta 5 ataques rápidos con lanza.

Realiza hasta 5 ataques rápidos con lanza. Cargado : Consume Aguante para arrojar su lanza hacia delante.

: Consume Aguante para arrojar su lanza hacia delante. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Ley ancestral: Luz arcana

Flins entra en el modo de Llamas manifiestas y adquiere siguientes características:

El daño de los Ataques Normales y Cargados de Flins se convierte en Daño Electro (no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento)

No puede realizar Ataques Descendentes mientras este en ese modo.

Aumenta la RES a interrupción de Flins.

La Habilidad Elemental, Ley ancestral: Luz arcana se convierte en la Habilidad Elemental especial Electrolanza del Reino del Norte.

Electrolanza del Reino del Norte: Invoca una ráfaga de lanzas que inflige Daño Electro en el AdE y convierte durante 6 segundos su Habilidad Definitiva, Rito arcaico: Visita noctívaga, en la Habilidad Definitiva especial Sinfonía del trueno. El TdE base de Electrolanza del Reino del Norte es de 6 s, y no puede ser afectado por otros efectos.

Habilidad Definitiva – Rito arcaico: Visita noctívaga

Inflige Daño Electro en el AdE y tras un breve lapso de tiempo lanza 3 golpes de Daño Electro en el AdE considerado como daño de Electrocargado Lunar. Si hay alguna nube de tormenta en las cercanías, inflige 2 golpes más de Daño Electro en el AdE considerado como daño de Electrocargado Lunar (Presagio lunar: resplandor ascendente)

Durante 6 segundos después de usar la Habilidad Elemental especial, Electrolanza del Reino del Norte, la Habilidad Definitiva de Flins, Rito arcaico: Visita noctívaga, se sustituye por la Habilidad Definitiva especial Sinfonía del trueno.

Sinfonía del trueno: Gasta menos Energía Elemental para usar la Habilidad Definitiva especial. Flins inflige un golpe de Daño Electro en el AdE considerado como daño de Electrocargado Lunar. Si hay alguna nube de tormenta en las cercanías, inflige 1 golpe más de Daño Electro en el AdE considerado como daño de Electrocargado Lunar. (Presagio lunar: resplandor ascendente).

Pasivas

Bendición presagiolunar: Secretos del viejo mundo – Cuando un personaje del equipo cause una reacción de Electrocargado, esta se transformará en una reacción de Electrocargado Lunar. El daño base de las reacciones de Electrocargado Lunar aumentará en un 0.7% por cada 100 pts. de ATQ que tenga Flins. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 14% de esta manera. Además, cuando Flins esté en el equipo, el nivel de presagio lunar de los personajes aumentará en 1.

Sinfonía del invierno – Flins obtiene el fortalecimiento correspondiente según el presagio lunar del equipo. Presagio lunar: resplandor ascendente aumenta en un 20% el daño de la reacción de Electrocargado Lunar de Flins.

Susurro de las llamas – La Maestría Elemental de Flins aumenta en una cantidad equivalente al 8% de su ATQ. La Maestría Elemental solo puede aumentar en un máximo de 160 pts. de esta manera.

Luz en la oscuridad – Muestra la ubicación de los objetos típicos de Nod Krai cercanos en el minimapa.

Mejores armas para un ‘build’ de Flins

El arma característica de Flins y que estará disponible en el gachapón correspondiente al mismo tiempo que el banner de este personaje es la lanza de cinco estrellas Ruinas Ensangrentadas (CrR 4.8).

Tras usar la Habilidad Definitiva, el daño que inflige el portador de esta arma a los enemigos con la reacción de Electrocargado Lunar aumenta en un 36% durante 3.5 s. Además, tras causar una reacción de Electrocargado Lunar, el portador obtiene el efecto de “elegía de la desolación”, el cual aumenta el Daño CRIT en un 28% durante 6 s, y también recupera 12 pts. de Energía Elemental. Solo se puede recuperar Energía Elemental una vez cada 14 s de esta manera.

La lanza de cuatro estrellas Pica Excavaoro (ATQ 9%) que se podrá conseguir gratis en un evento de la versión 6.0 de Genshin Impact también es un arma perfecta para Flins.

Aumenta en un 48% el daño de la reacción de Electrocargado, y en un 12% el de Electrocargado Lunar. Con “presagio lunar: resplandor ascendente”, el daño de la reacción de Electrocargado Lunar aumenta en un 12% adicional.

Otras lanzas que pueden funcionar bien con este personaje son Halcón de Jade (5★ – CrR 4.8%), Púa Celestial (5★ – ER 8%), Alabarda del Viento Epistolar (4★ – ATQ 9%) u otras que se enfoquen en probabilidad de críticos, daño crítico y ataque.

Mejor equipo para Flins en Genshin Impact

No hay duda que Ineffa, el personaje agregado en la versión 5.8, es un soporte perfecto en un equipo de Flins en Genshin Impact. Luego necesitamos redondearlo con al menos un personaje Hydro y para eso tenemos a la nueva Aino. Como último personaje podemos usar un sanador u otro soporte… o ¿por qué no ambos? Podemos encargar a Xilonen de curar y de reducir la resistencia de enemigos a los elementos Hydro y Electro.

Otros personajes que pueden servir con un buen build a un equipo de Flins son obviamente Furina, usar personajes que reunan enemigos como Sacarosa o tener al nuevo personaje como Sub-Dps y formar el equipo alrededor de Neuvillete.

Mejores conjuntos de artefactos para Flins

El nuevo conjunto de artefactos Noche de la revelación del cielo, que será agregado a Genshin Impact en la versión 6.0, es el más apropiado para Flins.

Dos piezas : Maestría Elemental +80 pts.

: Maestría Elemental +80 pts. Cuatro piezas: Cuando un personaje cercano del equipo causa una Reacción Lunar, si el portador de este conjunto está en uso, obtiene durante 4 s el efecto de “luna refulgente: cavilación”, de manera que, cuando el presagio lunar del equipo es resplandor naciente/resplandor ascendente, la Prob. CRIT aumenta en un 15/30% respectivamente. Por cada efecto de luna refulgente diferente que tengan los personajes, el daño de las Reacciones Lunares de todos los miembros del equipo aumenta en un 10%. Los efectos producidos por luna refulgente no se pueden acumular, y los efectos mencionados previamente se pueden activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso.

Al ser un personaje DPS tan dependiente del daño Electro, hay que considerar también equipar a Flins con el conjunto de artefactos Furia del Trueno que se obtiene en el Dominio Jardin Estival en Mondstadt (Dominio de la bendición: Fuego purificador)

Dos piezas : Bono de Daño Electro +15%.

: Bono de Daño Electro +15%. Cuatro piezas: Aumenta en un 40% el daño infligido por Sobrecarga, Electrocargado, Superconductor y Sobreflorecimiento, y además, tanto el bono de daño generado por Intensificación como el daño de la reacción de Electrocargado Lunar aumentan en un 20%. Al causar una de estas reacciones o una reacción de Aceleración, el TdE de la Habilidad Elemental se reduce en 1 s. Solo puede ocurrir una vez cada 0.8 s.

Constelaciones

Si Flins les sale varias veces su gachapon de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

Aparta el velo de las nieves (C1) – El TdE base de la Habilidad Elemental especial Electrolanza del Reino del Norte, se reduce a 4 s. Además, cuando un personaje del equipo causa una reacción de Electrocargado Lunar, Flins recupera 7 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo se puede activar una vez cada 5.5 s.

El muro del diablo (C2) – Durante los 6 s después de usar la Habilidad Elemental especial Electrolanza del Reino del Norte, el siguiente Ataque Normal de Flins que golpee a un enemigo inflige Daño Electro en el AdE adicional en una cantidad equivalente al 50% del ATQ de Flins. Este daño se considera daño de Electrocargado Lunar.

Presagio lunar: resplandor ascendente: cuando Flins está en uso y golpea a un enemigo con un ataque Electro, la RES Electro de dicho enemigo se reduce en un 25% durante 7 s.

Extraños en la noche (C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Rito arcaico: Visita noctívaga +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Una noche en el Monte Pelado (C4) – El ATQ de Flins aumenta en un 20%. Además, fortalece el talento pasivo “Susurro de las llamas”, de manera que la Maestría Elemental de Flins aumenta en una cantidad equivalente al 10% de su ATQ. La Maestría Elemental solo puede aumentar en un máximo de 220 pts. de esta manera.

La sombra exiliada (C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Ley ancestral: Luz arcana +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Cantos y danzas de la muerte (C6) – El daño que inflige Flins a los enemigos con la reacción de Electrocargado Lunar asciende en un 35%. Presagio lunar: resplandor ascendente: el daño que infligen todos los personajes del equipo a los enemigos con la reacción de Electrocargado Lunar asciende en un 10%.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Flins en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Flins

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Amatista vajrada 3x Eje dañado 3x Flor velaescarcha 20.000 40+ 3x Fragmento de Amatista vajrada 15x Eje dañado 10x Flor velaescarcha 2x Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso 40.000 50+ 6x Fragmentos de Amatista vajrada 12x Eje reforzado 20x Flor velaescarcha 4x Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso 60.000 60+ 3x Trozos de Amatista vajrada 18x Eje reforzado 30x Flor velaescarcha 8x Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso 80.000 70+ 6x Trozos de Amatista vajrada 12x Eje refinado 45x Flor velaescarcha 12x Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso 100.000 80+ 6x Amatista vajrada 24x Eje refinado 60x Flor velaescarcha 20x Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso 120.000

La Amatista vajrada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Electro, Manifestación del trueno, Cepa abismática Tipo 1, Automata Fuentenigma, Regisvid Electro, Protodragón Geo, Dragarto de las profundidades (Hielo y Trueno), Corcel del mar perlamilenario, Stormterror, Azhdaha, Todopoderosa Narukami de la catástrofe y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Electro, Manifestación del trueno, Cepa abismática Tipo 1, Automata Fuentenigma, Regisvid Electro, Protodragón Geo, Dragarto de las profundidades (Hielo y Trueno), Corcel del mar perlamilenario, Stormterror, Azhdaha, Todopoderosa Narukami de la catástrofe y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Eje dañado, Sofisticado y Refinado se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Flor velaescarcha se puede encontrar en Nod Krai.

se puede encontrar en Nod Krai. El objeto Troquel de “estam-pato” de kuuvahki preciso se consigue derrotando al jefe Puñopato de nivel 30 o superior en Nod Krai.

Guía de materiales de mejor de talentos de Flins

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Flins. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la errancia 6x Eje dañado 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la errancia 3x Eje reforzado 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la errancia 4x Eje reforzado 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la errancia 6x Eje reforzado 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la errancia 9x Eje reforzado 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la errancia 4x Eje refinado 120.000 Mora 1x Muestra ascendida: Reina Nivel 8 6x Filosofía de la errancia 6x Eje refinado 260.000 Mora 1x Muestra ascendida: Reina Nivel 9 12x Filosofía de la errancia 9x Eje refinado 450.000 Mora 2x Muestra ascendida: Reina Nivel 10 16x Filosofía de la errancia 12x Eje refinado 700.000 Mora 2x Muestra ascendida: Reina 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la errancia se obtienen en un dominio de Nod Krai por definir, participando en la actividad Guerra Cling-clang, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen en un dominio de Nod Krai por definir, participando en la actividad Guerra Cling-clang, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Eje dañado, Sofisticado y Refinado se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. El objeto Muestra ascendida: Reina se obtiene al derrotar al jefe semanal Ajedrez Guardapuertas de nivel 70 o más en Mondstadt o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Flins.

