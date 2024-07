Flintlock: The Siege of Dawn – Reseña

La influencia que tiene Dark Souls en el mundo de los videojuegos es inmensurable y los juegos que se describen a sí mismos como ‘soulslike’ abundan. Aunque algunos usan los sistemas popularizados por FromSoftware para presentar nuevas ideas, otros están conformes con ser simples imitadores. En esta reseña vamos a descubrir a cuál de estos dos grupos pertenece el nuevo Flintlock: The Siege of Dawn.

Esta es la segunda obra del estudio neozelandés A44 Games. Su primer título, llamado Ashen, fue un interesante ‘soulslike’ con ideas muy llamativas que nunca terminaron de cuajar. Este nuevo juego demuestra mucha más madurez y el resultado es mucho más satisfactorio.

Esta reseña de Flintlock: The Siege of Dawn se encuentra en desarrollo.

El ejército de la coalición se ha plantado frente al misterioso portal del que emergen los ‘inertes’, una imparable horda de criaturas que —de no ser contenidas— amenazan a toda la tierra de Alba. En un desesperado intento por detenerlas, la zapadora Nor Vanek y su escuadrón detonan una explosión con la que esperan sellar su entrada al mundo de una vez por todas. Las cosas no salen bien. La detonación no sólo permitió a los inertes propagarse por todas partes, sino que los mismos dioses escaparon por el portal y han comenzado a apoderarse de todo.

Acompañada de un dios con forma de zorro que se hace llamar Enki, Nor comienza una aventura en la que debe recorrer Alba para acabar con la amenaza de los no muertos y eliminar a los mismos dioses.

Cuestión de Reputación

Si han jugado algunos de los juegos más populares de FromSoftware o uno de los múltiples ‘soulslike’ inspirados en ellos, saben más o menos qué esperar: alta dificultad, pérdida de recursos al morir, volver al punto en que caímos para recuperarlos, ‘hogueras’ en las que nos recuperamos pero reviven a los enemigos y un sistema de combate en el que los ‘parries’ o contraataques tienen una gran importancia.

¿Qué hace especial a Flintlock: The Siege of Dawn en un océano de juegos similares? Para empezar, su verticalidad. Tiene muchos más elementos de salto y plataformas que otros juegos del mismo género y eso hace que la exploración resulte más satisfactoria e interesante. También incluye novedades en el combate que encajan muy bien con la idea de “riesgo y recompensa”.

El equivalente a las ‘almas’ de este juego es la Reputación que obtenemos al eliminar enemigos, completar misiones y usar ciertos objetos. Como es de esperarse, podemos gastarla para aprender habilidades y mejorar equipo, pero hay un elemento extra a la hora de obtenerla. A medida que golpeamos enemigos y realizamos ciertas acciones, vamos aumentando un multiplicador de Reputación que podemos canjear en cualquier momento. Vale la pena aguantar lo más posible para conseguir toda la que podamos. El problema es que si somos golpeados, el multiplicador vuelve a cero. Esta simple adición hace que el combate sea mucho más tenso y emocionante. Ahora no solo nos debe preocupar perder toda la Reputación si morimos antes de recuperarla, sino que podemos perder la “posibilidad” de multiplicar la que vamos consiguiendo si no jugamos a la perfección.

Dioses del Alba

La trama principal de Flintlock: The Siege of Dawn —eliminar a los dioses— es llamativa y provocadora, pero no está tan bien ejecutada como me hubiera gustado. El comienzo de la historia se desarrolla demasiado rápido y no da tiempo para interiorizar el estado del mundo. La mitología —con dioses aparentemente inspirados en entidades y deidades de Sumeria y otros lugares de la antigüedad de Asia— carece de profundidad.

Inicialmente, este juego no se destaca mucho a nivel visual. Recorremos escenarios amarillentos y luego nevados con arquitecturas genéricas. Las cosas mejoran mucho a medida que avanzamos y descubrimos diseños de enemigos muy bizarros y paisajes más surrealistas. Sin ir más lejos, al comenzar la segunda gran área del juego visitamos un bellísimo acantilado que resulta todo un descanso para los ojos. Explorar resulta bastante satisfactorio por la variedad y utilidad de recompensas que podemos encontrar en las zonas opcionales de cada mapa.

También llama la atención por su dirección artística. A los elementos tradicionales medievales se les suman armas de fuego y uniformes de la era colonial que le dan más personalidad al mundo de Alba. Aunque los rifles y pistolas son armas principalmente secundarias, ayudan a crear un ritmo agradable y variado en los combates.

Enki, el dios zorro que nos acompaña, también forma parte activa de los enfrentamientos. Tiene la capacidad de “maldecir” a los rivales y causarles diferentes efectos. La relación que se forma entre Nor Vanek y esta deidad también resulta agradable, pues mientras recorremos el mundo aprendemos mucho sobre ambos y hay algunos diálogos que resultan graciosos y a veces hasta dramáticos. Es claro que se inspiraron en la dinámica que existe entre Kratos y Atreus de God of War, Frey y Cepo en Forspoken y en otros juegos en los que siempre viajamos acompañados, pero no lograron replicar la química existente entre ellos. Los personajes secundarios son, en general, bastante genéricos y aburridos.

Culpables de deicidio

Como dije unos párrafos arriba, uno de los elementos que hace especial a Flintlock: The Siege of Dawn es la verticalidad de sus escenarios. Poco tiempo después de comenzar a jugar, Nor gana una habilidad de “doble salto” que hace muy satisfactorio avanzar entre plataformas. Sin embargo, a veces se siente un poco imprecisa por la falta de control que tenemos en el aire. Este no es un problema grave y eventualmente uno se acostumbra.

Lo que sí resulta un poco más grave son las reacciones a algunos ataques enemigos. En general, considero que el combate en este juego es excelente, pero tiene algunos problemas molestos como este. Hay ocasiones en que Nor no parece visualmente afectada por ciertos ataques enemigos y resulta difícil determinar su efecto si no tenemos un ojo puesto todo el tiempo en la barra de salud. Sufrí varias muertes en las que honestamente no me había dado cuenta que había sido golpeado porque Nor no me lo indicó mediante sus animaciones. No sé si esto es un ‘bug’ o un problema de diseño, pero espero que sea lo primero y que lo corrijan rápido. Es el único inconveniente real en un sistema de combate que me encantó.

Todavía me faltan algunas horas de juego para llegar al final de Flintlock: The Siege of Dawn, así que no me atrevo a concluir esta reseña ni darle una calificación definitiva al juego. Vuelvan a GamerFocus en los próximos días para que conozcan nuestra opinión final sobre este interesante juego.

Reseña en desarrollo…

Reseña en desarrollo de Flintlock: The Siege of Dawn hecha con una copia digital para PS5 provista por Kepler Interactive. El juego también estará disponible para Xbox Series X|S y PC el 18 de julio de 2024.