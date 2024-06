FNAF: todos los anuncios de agosto 2024 para celebrar los 10 años de Five Nights At Freddy’s

El oso más querido y aterrador del mundo de los videojuegos cumplirá 10 años el 8 de agosto de 2024. Para celebrar el aniversario de la primera década de existencia de Five Nights At Freddy’s habrá un anuncio sobre la franquicia FNAF cada día durante los primeros ocho días de agosto. Entre estos anuncios están nuevos juegos, sorpresas entrevistas y más.

No nos agrada Scott Cawthon, pero no podemos negar la enorme influencia que ha tenido su obra en el mundo de los videojuegos. Por eso citamos aquí un tweet de la cuenta oficial de ScottGames en Twitter en el que revela cuáles serán los anuncios de cada día de agosto para celebrar los 10 años de FNAF.

August 1st- MyPopgoes, Full Game Release



August 2nd- The Joy of Creation (remake), Demo



August 3rd- VIP- Interactive Novel (free)



August 4th- Steel Wool Announcement



August 5th- Scott Cawthon Interview with Dawko 2.0



Vamos a analizar este calendario día a día.

Lanzamiento de MyPOPGOES

1 de agosto de 2024 – MyPOPGOES es un ‘spin-off’ oficial de Five Nights At Freddy’s desarrollado por Kane Carter. Se trata de un minijuego de administración en el que tenemos que cuidar a una mascota virtual llamada Popgoes la comadreja. Contará con la aparición de personajes conocidos de la franquica.

Pueden visitar ya la página de este juego en Steam.

Demo de The Joy of Creation: Remake

2 de agosto de 2024 – El segundo de los anuncios de la celebración del aniversario de 10 años de Five Nights at Freddy’s en agosto resultará familiar a los veteranos de la saga FNAF. The Joy of Creation fue uno de los primeros ‘fangames’ inspirados en la serie que alcanzo gran popularidad y en 2025 tendremos un remake.

Pero no tienen que esperar tanto para probarlo porque la demo sale el 2 de agosto.

Pueden ir agregando este título a sus deseados desde su página de Steam.

Novela interactiva gratis

3 de agosto de 2024 – Desde hace un tiempo sabemos que se está preparando una serie de novelas interactivas de la saga. En septiembre saldrá The Week Before de E.C. Myers y en diciembre llegaría Return to The Pit de Adrienne Kress.

Parece que el 3 de agosto recibiremos una «muestra gratis» de lo que nos espera en estos libros.

Anuncio de Steel Wool

4 de agosto de 2024 – Este es el estudio desarrollador de los juegos de Five Nights at Freedy’s para realidad virtual y de Security Breach.

Lo más posible es que anuncien un nuevo ‘port’ de Help Wanted 2, un DLC o, si los sueños de los fanáticos se hacen realidad, una secuela de Security Breach.

Entrevista de Scott Cawthon con Dawko

5 de agosto de 2024 – Pues eso, este es el anuncio de una nueva entrevista de Scott Cawthon —el creador de FNAF que no nos agrada— con el youtuber y streamer Dawko.

Pueden verla en los canales oficiales de Dawko.

Anuncio de una colaboración

6 de agosto de 2024 – ¡Dejen volar su imaginación! ¿Veremos a Freddy Fazbear y demás personajes de FNAF en Fortnite? ¿Llegará Springtrap a Dead by Daylight? ¿Podremos jugar con el hombre morado en Mortal Kombat?

Aunque hemos escuchado rumores sobre una posible colaboración de FNAF tanto con Fortnite como con Dead by Daylight, no podemos confirmar ninguno de momento. La buena noticia es que nos enteraremos pronto.

Demo de Five Laps at Freddy’s

7 de agosto de 2024 – Tenemos que confesar que no sabemos qué es esto, pero el estudio de desarrollo Clickteam (que además es distribuidor de dos de los juegos mencionados en este listado) está a cargo y todo apunta a que será un nuevo juego.

Y por el nombre podemos asumir que se trata de un juego de carreras de Five Nights At Freddy’s.

Esta imagen pertenece a uno de los tantos ‘fangames’ de carreras creados por fanáticos. Ya veremos si este es el primer juego oficial con esta idea.

Lanzamiento de Into The Pit

7 de agosto de 2024 – este día se lanzará a la venta Into The Pit, una aventura de horror en 2D de la que ya les hablamos aquí.

Este juego saldrá para Nintendo Switch, PS4, PS5, consolas Xbox y para PC mediante Steam.

Aunque estos serán todos los anuncios y sorpresas que llegarán durante los ocho primeros días de agosto de 2024 para celebrar los 10 años de FNAF, no nos queda duda que seguramente mostrarán algo más, como detalles se la secuela de la película de Five Nights At Freddy’s.