La esperada colaboración de FNAF no es con Fortnite, es con Dead by Daylight

Llevamos mucho tiempo soñando con controlar a los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s en otros juegos. Siempre hemos querido ver a Springtrap persiguiendo a los supervivientes de Dead by Daylight o Freddy Fazbear disparando en Fortnite y el anuncio de una colaboración misteriosa de FNAF con otra marca aumentó las esperanzas.

El lunes 5 de agosto de 2024, como parte de la celebración de los 10 años de Five Nights at Freddy’s, se reveló que la colaboración de FNAF será con Dead by Daylight. Esto fue confirmado por la cuenta oficial del juego de Behaviour.

Esta noticia nos hace muy felices porque Freddy Fazbear encabezó nuestra lista de íconos del horror que queremos ver en este juego. También puede ser Springtrap, que resulta más aterrador.

El día anterior, en una entrevista con el youtuber Dawko, el creador de la franquicia Scott Cawthon ya había sugerido que no quería ‘crossovers’ con juegos que no encajaran bien con la marca. Para muchos, ese fue el clavo en el ataúd para la idea de ver a Freddy y sus amigos en Fortnite.

¿Cuándo es la colaboración de FNAF con Dead by Daylight?

Tristemente, tendremos que esperar mucho. De acuerdo al anuncio, no veremos personajes de Five Nights at Freddy’s en DbD hasta el tercer trimestre de 2025. Eso significa que hay que esperar al menos un año.

