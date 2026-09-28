Videojuegos

FNAF por fin tendrá una colaboración con Fortnite, pero no han confirmado si habrán skins

Podremos vestir como Freddy, pero tal vez no en la forma en que queríamos.

Julian Ramirez
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Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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No cabe duda que una de las colaboraciones más deseadas por los jugadores de Fortnite es Five Night at Freddy’s —o FNAF como se le conoce mejor— y por muchos años su creador Scott Cawthon dijo que no estaba interesado, pero algo cambió porque este ‘crossover’ finalmente se hará realidad.

Epic Games reveló que durante el evento Pesadilla Descerebrada (Fortnitemares) que comenzará el jueves 1 de octubre de 2026, Freddy Fazbear y sus amigos llegarán a la batalla campal, pero tal vez no sea de la forma que esperan los jugadores. Vamos a ver el tráiler.

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Como pueden ver, Freddy, Bonnie y Chica van a aparecer en una recreación de la pizzería Fazbear en el modo batalla campal de Fortnite como jefes. Todo indica que podremos «vestir» con estos icónicos trajes animatrónicos para perseguir a otros jugadores. Curiosamente, no han confirmado que vayan a ser atuendos y los modelos que se ven en el video son muy grandes para serlo.

Durante muchos años, Scott Cawthon —creador de FNAF— respondía a las preguntas sobre una posible colaboración con Fortnite diciendo que solo aceptaba ‘crossovers’ que tuvieran sentido para sus personajes. Es por eso que llegaron antes de Dead by Daylight que al juego de Epic Games. Cuando se anunció que los animatrónics Five Nights at Freddy’s finalmente aparecerían en ese título, muchos acusaron a Cawthon de hipocresía o de «venderse» por dinero, pero tal vez no sea eso, tal vez aceptó porque los personajes aparecerían en un evento de horror y no como skins normales.

Todavía estamos esperando conocer más detalles sobre la colaboración de FNAF con Fortnite y poder confirmar si habrán skins a la venta o no. La verdad es que si estos personajes resultan no ser atuendos muchos jugadores se van a enojar muchísimo. Por otro lado, otros están diciendo que no querrían comprarlas sabiendo que esto podría beneficiar económicamente a Cawthon, una persona que ha donado a campañas políticas que se oponen a los derechos de personas LGBTI.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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