Los juegos de FNAF se reúnen en Five Nights at Freddy’s: Core Collection

Uno de los juegos más influyentes de los últimos años es también uno de los más inesperados. Hablamos de Five Nights at Freddy’s (FNAF) un sencillo título independiente de terror que se convirtió en un fenómeno de ‘streaming’ y en un modelo a seguir para muchos otros juegos.

FNAF cuenta con más de una decena de juegos y pueden leer sobre ellos en nuestra retrospectiva. Si todavía no han probado estos títulos, pronto tendrán una fantástica oportunidad para hacerlo. Maximum Games anunció el lanzamiento de Five Nights at Freddy’s: Core Collection.

Esta compilación será un lanzamiento físico que incluirá los cinco primeros títulos principales de la saga: Five Nights at Freddy’s, Five Nights at Freddy’s 2, Five Nights at Freddy’s 3, Five Nights at Freddy’s 4 y Five Nights at Freddy’s: Sister Location.

Estos juegos se desarrollan en torno a una pizzería cuyas mascotas animatrónicas parecen tener vida propia y dan caza a todos aquellos con los que se encuentran. Cuentan con una elaborada mitología que ha tenido a los fanáticos ocupados durante años tratando de descubrir todos sus secretos.

Five Nights at Freddy’s: Core Collection se pondrá a la venta el 12 de enero de 2021 y estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Hay que mencionar que todos estos juegos ya se encuentran disponibles digitalmente para dichas plataformas.

¡Eso no es todo! Maximum Games también va a lanzar una edición física de Five Nights at Freddy’s: Help Wanted para PS4 y Nintendo Switch el 15 de diciembre. La versión de PS4 es compatible con PS VR.

Todo esto nos ayudará a estar preparados para el lanzamiento de Five Nights at Freddy’s: Security Breach.

Via: Gematsu

Fuente: Maximum Games