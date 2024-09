FNAF: Into The Pit ya tiene fecha de lanzamiento en consolas

Durante la celebración de los 10 años de Five Nights at Freddy’s se lanzó en PC un ‘spin-off’ en 2D con gráficos pixelados que de inmediato llamó la atención de todos los fanáticos de está franquicia de terror. Afortunadamente, los usuarios de consolas no van a tener que esperar mucho para jugarlo. Mega Cat Studios, desarrolladores de FNAF: Into The Pit, ya anunciaron la fecha de lanzamiento del juego para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

Este título está basado en uno de los cuentos publicados en el primer libro de la serie Fazbear Frights. Controlamos a Oswald, un niño que descubre que puede viajar entre el presente y el pasado mediante la piscina de pelotas de una pizzería abandonada, pero al hacerlo es cazado por aterradores seres animatrónicos. No solo está en peligro su vida, sino la de un grupo de niños en el pasado y la de su propia padre.

Aunque es un juego relativamente corto que se puede pasar en más o menos cinco horas, tiene varios finales y eso aumenta su rejugabilidad.

¿Cuándo sale Five Nights At Freddy’s: Into The Pit en consolas?

De acuerdo al comunicado, la fecha de lanzamiento de FNAF: Into The Pit para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch será el viernes 27 de septiembre de 2024.