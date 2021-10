Como muchos otros juegos como servicio, For Honor no se quedó sin celebrar el mes de las brujas. Sin embargo, Ubisoft no se contentó con simplemente poner unos adornos. En colaboración con Dead by Daylight, el popular multijugador asimétrico de Behaviour Interactive, For Honor se dispone a ofrecer un Halloween inolvidable a sus jugadores con el evento Survivors of the Fog. A continuación, les contaremos todo lo que deben saber.

¿Cuándo comienza el evento Survivors of the Fog, la colaboración entre For Honor y Dead by Daylight?

A partir del 21 de octubre, todos los jugadores de For Honor pueden participar en el evento Survivors of the Fog. Solo estará disponible hasta el próximo 11 de noviembre.

¿Qué novedades llegarán durante Survivors of the Fog, la colaboración entre For Honor y Dead by Daylight?

El evento de Halloween de For Honor de 2021 trae a un invitado inesperado a Heathmoor.

Durante este evento, los usuarios podrán jugar Supervivientes en un mapa basado en Dead by Daylight. Este es un modo de juego en el que un par de equipos de 4 compiten por los puntos de captura. Sin embargo, ningún bando tiene secuaces. Estos son sustituidos por el Trampero, que deambula por el mapa atacando indiscriminadamente a los jugadores. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, acabar con el Trampero es posible y recompensa con muchos puntos.

Al completar objetivos en este modo, los jugadores pueden desbloquear varias recompensas mediante el Pase de Evento Gratis. Estas incluyen un efecto, un accesorio y un atuendo.

Cambios y correcciones de ‘bugs’

Con el comienzo del evento de Halloween (2021), For Honor ha recibido un parche que mejora al Shugoki y corrige múltiples ‘bugs’. Para ver todos los cambios, basta con seguir este enlace.

For Honor está disponible para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fuente: página oficial de Ubisoft