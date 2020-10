For Honor llegará a PS5 y Xbox Series X con varias mejoras

¿Juegas For Honor, pero temes dar el salto a la próxima generación de consolas? ¡No hay que temer! A través del más reciente episodio de la ‘Guarida del Guerrero’, Ubisoft ha anunciado de forma oficial que For Honor llegará a Xbox Series X | S y PS5 como un juego de lanzamiento. Mientras que los usuarios de la próxima consola de Microsoft podrán jugar desde el 10 de noviembre, los de PlayStation 5 tendrán que esperar hasta el 12/19 del mismo mes.

¿Los que ya tengan el juego deben comprarlo nuevamente?

Si ya tienen el juego para Xbox One y/o PlayStation 4, pueden trasladar sin costo alguno su perfil —esto incluye compras y objetos en el inventario— a las consolas de nueva generación. En otras palabras, los que ya tengan For Honor no tienen que comprarlo nuevamente.

¿Con qué mejoras llegará For Honor a la nueva generación?

En el caso de PS5 y Xbox Series X, For Honor tendrá una resolución 4K. Por otro lado, la versión para Xbox Series S correrá con una resolución de 1080p. Sin importar la plataforma de nueva generación, el juego gozará de mejores texturas, iluminación y reflejos realistas gracias a la tecnología de trazado de rayos de Xbox Series X | S y PlayStation 5. Como si eso no fuera suficiente, Ubisoft ha confirmado que un parche que llegará diciembre permitirá que las versiones de nueva generación corran a 60 fps estables con las mencionadas resoluciones.

For Honor está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Fuente: página oficial de Ubisoft