By

A través del más reciente episodio de la ‘Guarida del Guerrero’, Ubisoft ha anunciado formalmente que la primera temporada del Año 4 dará comienzo el 6 de febrero. Titulada ‘Esperanza’, esta temporada se centrará en la Paz de Wyverndale: una tregua entre las cuatro facciones de For Honor —Vikingos, Caballeros, Samurái y Wu Lin— tras el cataclismo del Año 3. Sin embargo, esto no quiere decir que los jugadores no vayan a tener motivos para combatir. Al fin y al cabo, habrá nuevos eventos —algunos de los cuales involucrarán otras propiedades intelectuales de Ubisoft— y recompensas para todos los guerreros.

No menos importante, el 2020 representa un importante cambio para For Honor. Titulado el ‘Año del Juicio’, el Año 4 traerá dos nuevos héroes, nuevas armaduras y múltiples rebalanceos. ¡Y hay más! A partir de ‘Esperanza’, cada temporada tendrá su propio pase de batalla. Este funcionará igual que en Fortnite y Destiny 2: los que posean el pase de batalla podrán desbloquear recompensas exclusivas a medida que jueguen For Honor.

Otra de las grandes novedades que llegará con el ‘Año del Juicio’ consiste en las Series Dominion, un programa competitivo por medio del cual Ubisoft organizará torneos oficiales en cada temporada. Mientras que la mayoría de estas competencias se realizarán en línea, las grandes finales serán presenciales. Más información se compartirá en los próximos meses.

Si bien no está directamente relacionado con ‘Esperanza’, Ubisoft también aprovechó para revelar las ejecuciones que llegaron esta semana al juego. Pueden verse en el video de arriba.

For Honor está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Fuente: Ubisoft North America