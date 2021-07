For Honor: Ubisoft revela al Kyoshin y un fin de semana gratis

Con el comienzo de ‘Espejismos’, la temporada 2 del Año 5 de For Honor, varias novedades han llegado al juego. Sin embargo, estas no se han limitado a modos de juegos y mejoras en la calidad de vida. Al fin y al cabo, la temporada 2 del Año 5 de For Honor supondrá el debut de un nuevo héroe: el Kyoshin, un guerrero con una fuerte conexión con el mundo espiritual.

A través de un nuevo adelanto, Ubisoft ha revelado las múltiples apariencias del Kyoshin y su estilo de combate. Como se puede apreciar, utilizará tanto su espada como la funda de la misma. Parece que tendrá varios ‘counters’. Habrá certeza de ello una vez llegue a For Honor.

¿Cuándo llegará el Kyoshin a For Honor?

Como se dio a conocer con el anuncio de ‘Espejismos’, el Kyoshin llegará a For Honor el 22 de julio. Los jugadores podrán adquirirlo comprando su respectivo paquete por $8 dólares estadounidenses, más o menos $30,500 pesos (Colombia). Este contendrá al héroe, un ornamento exclusivo, un atuendo de élite, una semana de estatus Campeón y tres cofres.

A partir del 5 de agosto, el Kyoshin podrá desbloquearse por 15,000 de acero dentro del juego.

Fin de semana gratis de For Honor y descuento

Hasta el 19 de julio, los jugadores de PlayStation, Xbox y PC pueden jugar gratis For Honor. Cabe señalar que el progreso hecho durante este periodo puede trasladarse al juego completo tras comprarlo. ¡Y vaya que hay razones para hacerlo! Hasta agosto, incluso después del fin de semana gratis, diferentes versiones de For Honor tendrán un descuento hasta del 85%.

For Honor está disponible para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fuente: página oficial de Ubisoft