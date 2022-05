¿Buscas un nuevo juego de rol para disfrutar con tus amigos? Si es así, te puede interesar el nuevo anuncio de For the King II, la secuela del título que anteriormente ha estado en la lista de los juegos gratuitos semanales de Epic Games.

Esta entrega llevará la esencia de su predecesor. Es decir, tendrá ese estilo de juego de mesa en el que los combates tendrán una cuadrícula y serán por turnos. En este sentido tiene mucho parecido a los típicos JRPG, aunque con algo más de velocidad.

Lo interesante de la primera parte es que el jugador podía armar solo su propio equipo de cuatro aventureros o participar en un multijugador local o en línea con amigos. También tiene ese componente ‘roguelike’ en el que se atraviesan mapas generados de forma procedural, así como mazmorras y demás.

Según su perfil de Steam, For The King II será estrenado en algún momento del año 2023. Todavía no se ha especificado una fecha exacta ni se sabe cuánto va a costar, pero el primer juego está en estos momentos en 9.300 pesos colombianos.

¿Qué contiene For The King II?

Parece que en este título, el grupo de héroes que escojamos se convertirán en rebeldes que deben acabar con el gobierno opresor de una malvada reina. En este título nos veremos con diversas combinaciones de héroes que podrán cubrir sus debilidades y ofrecer distintas habilidades en el equipo. No se han especificado clases, pero en las imágenes podemos ver lo que parecen guerreros, hechiceros, arqueros y posiblemente, clérigos.

Las mazmorras permitirán desbloquear objetos y mejoras de manera permanente. Ya que estas son generadas de forma procedural, podremos será importante explorar siempre el mundo para hacer más fuerte a nuestro equipo.

Si deseas jugar en español, debes saber que solo habrá versión de España y no en latino.

Fuente: Steam