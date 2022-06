Mientras la isla se prepara para la llegada de más personajes de Naruto, el Lado Oscuro de la Fuerza campa a sus anchas. Les vamos a decir dónde están Darth Vader y sus Stormtroopers de Star Wars en el mapa y cómo podemos conseguir su icónico sable de luz en Fortnite.

¿Dónde está Darth Vader en el mapa de Fortnite?

Al empezar una partida es posible ver una nave imperial de Star Wars acercarse y aterrizar en el mapa con Darth Vader y varios Stormtroopers a bordo. Los lugares en que puede estar son los siguientes:

En las montañas al noroeste del aserradero

En la punta norte del mapa

Cerca al Camino sur del Cruce Cremoso

En la playa al noreste de Los Jonesys

En el bosque al sur de la Arboleda aceitosa

A continuación pueden ver sus localizaciones marcadas en el mapa.

Cómo enfrentar a Darth Vader

Si otros jugadores no se les adelantan y encuentran el lugar en que aterrizó el Lord Sith, van a tener que enfrentarlo no solo a él, sino a un grupo de Stormtroopers. No es un oponente fácil. Tiene mucho escudo, salud y puede parar muchos disparos con su sable de luz. Además, puede usar la Fuerza para atraernos hacia él y rematarnos o arrojar su sable como un boomerang.

La mejor estrategia es emboscar a los Stormtroopers y acabar rápidamente con ellos (lo cual nos proporciona un rifle explotador E-11 que puede ser útil contra su jefe). Al enfrentar a Vader, es mejor mantenerse a media distancia para poder huir de su atraque boomerang. Lo mejor es usar armas con mucha cadencias de fuego y acribillarle hasta que deje caer su guardia.

Aunque es posible enfrentarlo y ganarle solo, nos irá mejor si vamos con un escuadrón completo.

Si logran derrotarlo, podrán quedarse con su sable de luz como premio por el resto de la partida.

Si lo que quieren es vestir como Darth Vader, deben comprar el pase de la temporada 3 y subirlo hasta los últimos diez niveles para desbloquearlo.

Fuente: Epic Games