Forsaken 64 y Magical Vacation (GBA) para Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Dos juegos más del catálogo de Nintendo 64 y Game Boy Advance reciben un relanzamiento en Nintendo Switch Online, sin embargo, los interesados necesitan tener también el Paquete de expansión o Expansion Pack como es natural. Mientras Forsaken 64 estará disponible en la aplicación de N64 +17 Maduro para Switch y Switch 2, Magical Vacation es un exclusivo japonés que nunca recibió lanzamiento occidental y continúa sin ser traducido. Por esta razón, al igual que Mother 3, solo se puede acceder al mismo con cuenta japonesa pero la suscripción occidental es suficiente.

En esta guía puedes ver cómo jugar todas las versiones japonesas de GBA en Nintendo Switch Online + Expansion Pack, catálogo que incluye exclusivos como Mother 3 y ahora Magical Vacation.

En Forsaken 64, un experimento fallido destruyó la atmósfera terrestre. Bañado por la abrasadora radiación solar, el planeta ha sido condenado. Eres uno de los pocos que invaden los asentamientos ahora abandonados para recoger la poca fortuna que quedó. Rocas rodantes, techos que se derrumban, ventiladores de turbinas aspirantes, picos gigantes perforantes y más. Entre el arsenal hay 25 armas destructoras: misiles guiados por calor montados en cámaras; rifles de petrogel que escupen llamas; minas subversivas que rebotan y mucho más. Si te apetece el combate multijugador, cuentas con pantalla dividida para cuatro jugadores con 360 grados de control absoluto.

Por su parte, Magical Vacation es un RPG desarrollado por Brownie Brown, estudio fundado por exdesarrolladores de la serie de juegos Mana y que después trabajarían en Sword of Mana (GBA) y Heroes of Mana (DS). Más importante, fueron los principales encargados del largamente aplazado Mother 3 y del miniRPG/simulador de vida Professor Layton’s London Life. Este proyecto con Level-5 sería la base de donde nació el aclamado Fantasy Life. Al convertirse en subsidiario de Nintendo, Brownie Brown cambió su nombre a 1-Up Studio, trabajando en importantes juegos de Super Mario y más recientemente, Donkey Kong Bananza.