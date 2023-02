Guía Forspoken: cómo sacar los dos finales

Cuando nos acercamos al final de la aventura de Frey, tendremos que tomar una importante decisión que definirá el destino no solo de nuestra carismática protagonista, sino el de todo Athia. En esta guía vamos a explicarles cómo sacar los dos finales de Forspoken — el final bueno y el final malo — y qué decisión deben tomar al final del capítulo 11: quedarse en Athia o volver a Nueva York.

Índice

Guía Forspoken – qué decisión tomar: quedarse en Athia o volver a Nueva York

Tras llegar al final del Capítulo 11, el penúltimo del juego, un personaje abrirá dos portales o Toranas. Dependiendo del portal que elijamos podremos continuar la aventura para enfrentar a Susurrus, el jefe final, o cumplir el objetivo principal de Frey durante todo el juego: regresar a Nueva York.

De esta decisión de regresar a Nueva York o quedarse para intentar salvar a Athia no solo depende la forma en que continúa la historia, sino el final que obtendremos.

Portal (Torana) de la izquierda : quedarse en Athia y continuar hacia el jefe final.

: quedarse en Athia y continuar hacia el jefe final. Portal o (Torana) de la derecha: regresar a Nueva York y sacar el primero de los finales de Forspoken.

Obviamente, la decisión «correcta» es quedarse y continuar el juego. De hecho, si eligen volver a Nueva York, verán el corto y triste final malo de de Forspoken y los créditos sin obtener ningún logro o trofeo por ello. Ni siquiera el de finalizar el capitulo.

Lo bueno es que, tras ver este final, podrán volver a cargar partida —la cual se graba automáticamente antes de tomar la decisión— y tomar la decisión correcta para enfrentar a Susurrus y ver el final bueno del juego.

Cómo sacar el final malo de Forspoken

Para sacar el peor final del juego, solo deben cumplir los siguientes requisitos.

Llegar al final del capítulo 11 del juego.

Acercarse al portal (Torana) de la derecha.

Elegir la opción «sí» cuando pregunte si quieres volver a Nueva York

Tras hacer esto, escucharemos la voz de Cinta despidiéndose de Frey y veremos una deprimente secuencia final de solo 30 segundos. Tras esto podremos ver los créditos o saltarlos y volver a la pantalla de inicio del juego. Si cargamos nuevamente la partida, volveremos al punto en que debemos seleccionar entre los dos portales.

Obviamente, esta no es la «opción correcta». No es un final satisfactorio a nivel narrativo y no es recompensado con ningún logro o trofeo, pero no cuesta nada elegirlo para verlo y luego continuar la aventura al recargar la partida.

Si prefieren no elegir esa opción pero sienten curiosidad por saber qué pasa en el final malo de Forspoken, pueden verlo en este video cortesía del canal de YouTube ‘Trophygamers’.

Cómo sacar el final bueno de Forspoken

Para sacar el mejor final del juego, deben cumplir los siguientes requisitos.

Llegar al final del capítulo 11 del juego.

Acercarse al portal (Torana) de la izquierda.

Elegir la opción «sí» cuando pregunte si quieres ir a acabar con Susurrus de una vez por todas.

Al elegir esta opción desbloquearemos el trofeo o logro correspondiente al final del capítulo 11 y seremos transportados a Cipal. Allí tendremos que enfrentar unas pocas oleadas de enemigos y presenciar algunas secuencias cinematográficas antes de enfrentar a Susurrus, el jefe final del juego.

La batalla contra Susurrus consta de tres fases. Una vez superadas las tres, obtendremos el final bueno de Forspoken.

Este final está dividido en tres partes, separados por secuencias de créditos. ¡No se vayan hasta el final!

¿Qué hacer después de ver el final bueno?

Después de la secuencia final, podemos volver a cargar la partida y continuar jugando Forspoken. Aunque Susurrus fue derrotado, el Desgarro continúa causando estragos. Ahora podemos recorrer el continente con todos los poderes para completar el mapa de su mundo abierto, todos los desvíos y desbloquear los logros o trofeos que hayamos olvidado.

Esperamos que esta guía de Forspoken sobre cómo sacar los dos finales, el final bueno y el malo, y qué decisión debemos tomar cuando podamos volver a Nueva York les haya sido útil.