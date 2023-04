Fortnite 24.20: equipo, cósméticos y ‘skins’ de Attack on Titan, cómo encontrar el sótano de la familia Jaeger, nerfeos y más

Fortnite recibió el parche de actualización a la versión 24.20 en la mañana del martes 11 de abril, desbloqueando las misiones de la skin de Eren Jaeger del pase de batalla, agregando a Mikasa y Levi Ackermann a la tienda y más contenido de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) al juego como el Equipo de maniobras tridimensionales y las Lanzas relámpago, también les decimos cómo encontrar el sótano de la familia Jaeger en Plaza pintoresca, cuáles fueron los nerfeos a la escopeta de corredera caótica mítica y el rifle de pulso superacelerado mítico.

Veamos por partes todo el contenido de esta nueva actualización. Pero antes, demos una mirada a un nuevo video con algunas de las novedades.

Nuevo equipo de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)

Al explorar la isla de Fortnite tras la actualización a la versión 24.20 vamos a encontrar Baúles del Cuerpo de exploración de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) que pueden contener Equipo de maniobras tridimensionales con cuchillas y las Lanzas relámpago.

Al equipar el equipo de maniobras tridimensionales podremos anclarnos a una superficie para desplazarno por el aire y golpear a los oponentes desde arriba. Tras atacar con las cuchillas incorporadas, regresaremos inmediatamente al aire para seguirnos moviendo o volver a atacar. Las Lanzas relámpagos son cohetes de mano que se detonan para infligir daño. Pueden destruir estructuras blindadas.

También podemos encontrar el equipo de maniobras tridimensionales y las Lanzas relámpago en el suelo y cofres.

Cómo desbloquear el ‘skin’ o atuendo de Eren Jaeger y sus cosméticos

Los dueños del Pase de batalla de la temporada 2 del capítulo 4 de Fortnite ya tienen desbloqueadas las misiones que deben completar para conseguir el ‘skin’ o Atuendo de Eren Jaeger de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin).

Vamos a conocerlas y veamos cuáles son los cosméticos que tendremos como recompensa por completar cada una.

Visita las torres de guardia (0/5) – Recompensa: gesto Saludo del Cuerpo de Exploración

– Recompensa: gesto Saludo del Cuerpo de Exploración Balancéate entre 3 árboles seguidos con el Equipo de Maniobras Tridimensionales (0/1) – Recompensa: pantalla de carga Un Mundo sin Muros

– Recompensa: pantalla de carga Un Mundo sin Muros Descubre el sótano de la Familia Jaeger en Plaza Pintoresca (0/1) – Recompensa: mochila retro Llave del Sótano

– Recompensa: mochila retro Llave del Sótano Destruye estructuras con una Lanza Relámpago (0/50) – Recompensa: papel Equipamiento de Exploración

– Recompensa: papel Equipamiento de Exploración Golpea a oponentes con el Equipo de Maniobras Tridimensionales o con la Lanza Relámpago (0/7) – Recompensa: emoticono Determinación de Eren

– Recompensa: emoticono Determinación de Eren Golpea en la nuca a diferentes Objetivos Titanes con el Equipo de Maniobras Tridimensionales (0/4) – Recompensa: pico Golpe de Titán

– Recompensa: pico Golpe de Titán Inflige daño a oponentes mientras estás en el aire (0/300) – Recompensa: icono Tropa de Reclutas para el estandarte

– Recompensa: icono Tropa de Reclutas para el estandarte Registra Baúles del Cuerpo de Exploración (0/3) – Recompensa: aerosol Enfrentamiento de Eren

– Recompensa: aerosol Enfrentamiento de Eren Completa Misiones de Eren Jaeger (0/8) – Recompensa: atuendo (‘skin’) de Eren Jaeger

Si necesitan ayuda para encontrar el equipo necesario para completar las misiones, miren el siguiente mapa.

Dónde están las torres de guardia, Objetivos titanes y baúles del cuerpo de exploración con equipo de maniobras tridimensionales y lanzas relámpago

Los círculos indican la ubicación de las torres de guardia en las que también podemos encontrar baúles. Las líneas indican la ubicación de los objetivos titanes que debemos golpear en la nuca para cumplir los objetivos para desbloquear cosméticos de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) y la ‘skin’ de Eren Jaeger en el pase de la temporada 2 del capítulo 4 de Fortnite.

Cómo encontrar el sótano de la familia Jaeger en Fortnite

El lugar que buscamos es el edificio más al sudeste de Plaza Pintoresca.

Lo único que tenemos que hacer es buscar la puerta hacia el sótano, que se encuentra en la parte exterior del edificio, y entrar. Allí encontraremos referencias al ‘anime’ y un baúl del cuerpo de exploración.

Lotes, atuendos (‘skin’) y cosméticos de Mikasa y Levi Ackermann, de Attack on Titan, en Fortnite

Como revelamos hace unos días, los dos personajes más populares del ‘manga’ y ‘anime’ de Hajime Isayama llegarían a la tienda. Vamos a conocer el contenido de su precio y contenido de los lotes porque ya están disponibles.

Lote de Mikasa y Levi (2.200 Monedas V): incluye el atuendo o ‘skin’ Mikasa Ackermann con diferentes estilos, la mochila retro Lámpara de Mineral con sus diferentes estilos, el atuendo o ‘skin’ Capitán Levi y sus diferentes estilos, la mochila retro Suero de Transformación y la pantalla de carga Exploradores de la Ciudadela.

incluye el atuendo o ‘skin’ Mikasa Ackermann con diferentes estilos, la mochila retro Lámpara de Mineral con sus diferentes estilos, el atuendo o ‘skin’ Capitán Levi y sus diferentes estilos, la mochila retro Suero de Transformación y la pantalla de carga Exploradores de la Ciudadela. Lote de Equipamiento de Operaciones Especiales (1.600 Monedas V) : incluye la mochila retro Capa de Regimiento y diferentes estilos, la mochila retro Alas de Lanzas Relámpago, el planeador Alas de Lanzas Relámpago, el pico Cuchillas, tres gestos Carrera de Titán (Arremetida, Embestida y Estilo Libre).

: incluye la mochila retro Capa de Regimiento y diferentes estilos, la mochila retro Alas de Lanzas Relámpago, el planeador Alas de Lanzas Relámpago, el pico Cuchillas, tres gestos Carrera de Titán (Arremetida, Embestida y Estilo Libre). Atuendo o ‘skin’ Capitán Levi (incluye estilos diferentes) + mochila retro Suero de Transformación: 1.500 Monedas V.

Atuendo o ‘skin’ Mikasa Ackermann (incluye estilos diferentes) + mochila retro Lámpara de Mineral (incluye estilos diferentes): 1.500 Monedas V.

Mochila retro Ala de Lanzas Relámpago + Planeador Ala de Lanzas Relámpago : 1.200 Monedas V

+ : 1.200 Monedas V Accesorio mochilero Capa de Regimiento (incluye estilos diferentes Guarnición, Policía Militar, Tropa de Reclutas y Exploración): 400 Monedas V

Pico Cuchillas : 800 Monedas V

: 800 Monedas V Lote de Carrera de Titán (incluye los gestos Carrera de Titán: Arremetida, Embestida y Estilo Libre): 500 Monedas V

Cosméticos gratis de Attack on Titan en Fortnite

Hay dos cosméticos de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) que podemos conseguir gratis aunque no tengamos el pase de batalla de la temporada 2 del capítulo 4 de Fortnite: el aerosol Mikasa valiente y el emoticono Levi gruñón.

Vamos a decirles cómo conseguir cada uno:

Aerosol Mikasa valiente : completen la misión de la semana 5 «Dañen oponentes con tiros consecutivos de la Lanza relámpago».

: completen la misión de la semana 5 «Dañen oponentes con tiros consecutivos de la Lanza relámpago». Emoticono Levi gruñón: debemos completar la primera de las pruebas de A los tiros, que aparecerán próximamente. Tendremos que completar primero las pruebas anteriores de «Caza del tesoro» y «Proceso de eliminación» para que aparezcan.

Nuevos objetos y otros que salen de la bóveda

Hoja cinética de rareza rara (azul) : Inflige el mismo daño que la hoja cinética épica, pero esta versión solo tiene dos cargas de embestida cortante.

: Inflige el mismo daño que la hoja cinética épica, pero esta versión solo tiene dos cargas de embestida cortante. La Moto todoterreno está de regreso.

El búnker portátil también salió de la bóveda, pero solo en el modo de juego Cero construcción.

Nerfeos a la escopeta de corredera caótica mítica y el rifle de pulso superacelerado mítico en la actualización 24.20 de Fortnite

Redujeron el daño máximo por disparo a la cabeza de la escopeta de corredera caótica mítica.

Redujeron la precisión y la cadencia de tiro sin usar la mira del rifle de pulso superacelerado mítico.

El número de rifles de pulso superacelerado míticos que caen al capturar un punto de interés con una grieta en trío y en escuadrón es menor

El número de escopetas de corredera caótica míticas que se encuentran dentro de bóvedas en trío y en escuadrón es menor.

Esperamos que toda esta información sobre la skin de Eren y demás cosméticos y equipo de Mikasa, Levi y Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, cómo encontrar el sótano de la familia Jaeger, nerfeos de las armas míticas y más de la actualización a la versión 24.20 de Fortnite les haya sido util.

