Fortnite: se filtra la mochila retro y gesto de la colaboración con Among Us

Ya sabíamos que una colaboración entre Fortnite y Among Us se está cocinando desde hace un tiempo y, aunque no ha sido anunciada oficialmente, ya podemos dar una mirada a los cosméticos y mochila retro que harán parte del ‘crossover’ gracias a una filtración.

Esta historia comenzó en agosto de 2021, cuando Epic Games agregó a Fortnite el modo de juego temporal ‘Impostores’, claramente inspirado en Among Us. En ese momento, la administradora de la comunidad de Innersloth expresó su decepción de que Epic no los hubiera contactado para hacer una colaboración oficial. Epic Games de inmediato demostró interés en trabajar juntos.

Gracias al conocido minero de datos iFireMonkey, podemos dar una mirada a los cosméticos de esta colaboración. Como pueden ver en la filtración, el paquete de Among Us en Fortnite incluirá cosméticos como el gesto ‘baile distractor’ y a los tripulantes (o impostores) como mochila retro con múltiples estilos.

Here is the Distraction Dance emote in Fortnite! pic.twitter.com/rsyaBtVjrb — iFireMonkey (@iFireMonkey) June 9, 2022

De momento no sabemos si esta colaboración se limitará a estos cosméticos o hay algo más en camino. Como mínimo esperamos el regreso del modo por tiempo limitado ‘Impostores’. No sabremos nada a ciencia cierta hasta que Epic Games haga un anuncio oficial.

Lo que más nos gustaría ver es atuendos similares a los que vimos en la colaboración de Among Us con el juego mvil PUBG: New State. Esas ‘skins’ tienen unos diseños realmente divertidos.

Fuente: cuenta de iFireMonkey en Twitter