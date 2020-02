El 14 de febrero, las parejas y enamorados celebrarán el Día de San Valentín. Hoy en día, esta festividad no solo se lleva a cabo en el mundo real. Multiples juegos —Mario Kart Tour y Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, entre otros— permitirán que sus usuarios saquen provecho a la ocasión, tengan pareja o no. Fortnite no será la excepción.

‘Amor y Guerra’ estará activo entre el 5 y el 17 de febrero. ¿Qué podrán hacer los jugadores dentro de este plazo? Al participar en el nuevo MPL creado por la comunidad, ‘Buscar y destruir’, podrán completar desafíos para desbloquear contenido estético.

He aquí las reglas de ‘Buscar y destruir’:

Equipos de 6.

Hasta 11 rondas. Gana el primer equipo que gane 6 rondas.

Los jugadores podrán ejercer como atacantes destruyendo la bomba, defender la zona de la bomba o eliminar al equipo enemigo para conseguir la victoria.

Los jugadores conseguirán oro al eliminar enemigos, colocar o desactivar objetivos, y completar rondas. El oro se usa para comprar armas, escudos y materiales de construcción.

‘Amor y Guerra’ no es la única novedad que trae el parche 11.50. Además de la corrección de bugs y la implementación del sistema de física Chaos de Unreal Engine, la última actualización de Fortnite añade varias novedades al modo creativo y Salva el mundo.

¿Qué llegó al modo creativo?

Se añadió un nuevo valor a la opción Tipo de información del HUD en los ajustes de Mi isla. Ahora se puede ver el ‘Estado de la ronda’, que muestra una representación de la cantidad de jugadores activos o eliminados de cada equipo y la cantidad actual de rondas ganadas por cada equipo. Esta opción solo está disponible en los modos de juego de 2 equipos.

¿Qué llegó al modo Salva el mundo?

Con motivo de San Valentín, tres nuevos productos están disponibles en la tienda de evento. Mientras que Jonesy comando del amor y la Ballesta rompecorazones estarán disponibles desde el 7 de febrero, Sarah antiabrazos podrá conseguirse desde el 14 de febrero. Todos estos productos abandonarán la tienda el 20 de febrero. Más información aquí.

Fortnite está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles y PC.

Fuente: Epic Games