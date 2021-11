El atuendo de Jean Grey, la Fénix Oscura, ya está en Fortnite

Los personajes de Marvel Comics siguen llegando poco a poco a la batalla campal. A la aparición de Carnage en el Pase de Batalla y la versión cinematográfica de Venom les siguió el atuendo y varios cosméticos de Jean Grey en su identidad como Fénix Oscura, que aparecieron en la tienda de Fortnite en la noche del 11 de noviembre de 2021.

¿Quién es Fénix Oscura?

Tras entrar en contacto con una fuerza cósmica durante una misión en el espacio, Jean Grey alcanzó el máximo potencial de sus poderes psíquicos y se convirtió en Fénix. Admirando su poder, el Club Hellfire usa trucos mentales para ponerla de su lado y enfrentar a los X-Men, pero las acciones de sus nuevos compañeros causaron que el control que Jean tenía sobre Fénix se pierda y adoptara una nueva identidad: Fénix Oscura, cuyo poder puede acabar fácilmente con planetas y galaxias enteras.

No les contamos más para no hacer ‘spoilers’ de esta saga de cómics que ya tiene más de 40 años, pero sepan que la película que lleva su mismo nombre no le hace justicia.

¿Cuáles son los cosméticos de Fénix Oscura en Fortnite y cuál es su costo?

Atuendo de Fénix Oscura

Mochila retro Fuerza Fénix

Pantalla de carga Ira del Fénix

Estos tres objetos vienen juntos y tienen un costo de 1.500 Monedas V (paVos).

También podemos comprar por aparte un gesto.

Gesto Despertar del Fénix

Este tiene un costo de 300 Monedas V (paVos). Pueden verlo en acción en el video a continuación.

El atuendo de Jean Grey como Fénix Oscura solo estará disponible por tiempo limitado en la tienda de Fortnite. Igual que otros cosméticos inspirados en Marvel Comics —y que fueron parte de un Pase de Batalla— seguramente volverá a estar disponible más adelante, pero no sabemos cuándo.

Fuente: Epic Games