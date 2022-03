Fortnite: todo sobre la temporada 2 ‘Resistencia’, que dijo adiós a las construcciones

En la madrugada del sábado 20 de marzo de 2022, este juego recibió un nuevo parche de actualización que trae cambios inesperados a la batalla campal. La temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite ya comenzó y lo primero que llamó nuestra atención no fueron las nuevas armas, vehículos, la presencia del Doctor Strange ni la mayor velocidad: es los que pasó con las construcciones.

¡La construcciones son historia!

Esto seguramente va a ser recibido con mucha alegría por aquellos que nunca se acostumbraron a construir y con rabia con aquellos que obtenían grandes ventajas erigiendo enormes torres en segundos. Las construcciones están deshabilitadas en la temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite, pero lo más probable es que vuelvan con algunos cambios dependiendo de la reacción de los jugadores.

Si les preocupa quedar indefensos ante los enemigos por eso, no se preocupen. Además de escudo y vida, ahora contamos con escudo adicional que se recarga automáticamente, incluso si llega a agotarse por completo. Esta será la primera línea de defensa, ya que recibirá el daño infligido contra el escudo normal o la vida.

Según reportes, las mecánicas de construcción regresarían a Fortnite el martes 29 de febrero de 2022. Esta fecha podría estar sujeta a cambios.

Nuevas opciones de movimiento

Nuestra velocidad de movimiento predeterminada será aún más veloz, tanto al correr como al esprintar. Contaremos con un medidor de esprint que nos dirá durante cuánto tiempo podemos movernos a máxima velocidad. Tambien podemos correr contra puertas para abrirlas a la fuerza con los hombros o deslizarnos contra ellas.

No deben preocuparse por cómo alcanzarán las partes más altas de los edificios sin las construcciones en la temporada 2 de Fortnite. Si una superficie es un poco alta como para saltar o una plataforma está un poco lejos para aterrizar en ella, podemos trepar para llegar a ella, tal como pueden ver a continuación.

Regresa la donación de barras de oro

A medida que progrese la temporada 2 de Fortnite, podemos dirigir el rumbo de la Resistencia contribuyendo con barras para la construcción de dispositivos y votar por los objetos que queremos que salgan de la bóveda.

Para comenzar, varias zonas de la Resistencia necesitan ayuda para decidir si instalar una torreta ligera o una torreta pesada en lugares como El Santuario. La primera opción es una torreta montada clásica y la segunda es una torreta lenta pero más robusta que inflige mucho daño a vehículos.

También podemos donar para conseguir el impresionante autobús de combate blindado.

Nuevas armas de la temporada 2 de Fortnite: Capítulo 3

Subfusil de combate : muy poderoso, pero con un alto retroceso.

: muy poderoso, pero con un alto retroceso. Rifle de asalto de ráfaga con ariete: incluye una mira personalizada.

Armas salidas de la Bóveda

Rifle de asalto con mira térmica (ajustada: semiautomática, dispara más rápido, menos daño, mayor retroceso)

(ajustada: semiautomática, dispara más rápido, menos daño, mayor retroceso) Escopeta con tambor (ajustada: dispara más lento, daño ligeramente aumentado, poca dispersión, mejor daño por distancia)

(ajustada: dispara más lento, daño ligeramente aumentado, poca dispersión, mejor daño por distancia) Revólver (ajustado: dispara más rápido, menos daño, mayor precisión)

(ajustado: dispara más rápido, menos daño, mayor precisión) Explosivos remotos (ajustados: mayor daño contra vehículos)

(ajustados: mayor daño contra vehículos) Revólver con mira térmica (arma exótica)

(arma exótica) Rifle de francotirador del explorador de la tormenta (arma exótica)

(arma exótica) Granadas de choque

Armas que regresan de la temporada 1 del Capitulo 3

Rifle de asalto de comando

Escopeta de corredera con ariete

Escopeta automática

Pistola secundaria

Subfusil aguijón

Rifle con cerrojo de cazador

Rastreador sigiloso (arma exótica)

(arma exótica) Revólver de tirador (arma exótica)

(arma exótica) La victoria (arma exótica)

(arma exótica) Rifle de francotirador explosivo (arma exótica)



Posesión de Puntos de Interés y vehículos especiales

Algunas zonas del mapa estarán ocupadas por la OI. Tendrán un dirigible sobrevolándolas, tanques titanes, guardias y cañones de asedio. Los puntos de la Resistencia contarán con un autobús de combate blindado, guardias centinelas y torretas.

Podemos subir a los Dirigibles y apoderarnos de su botín utilizando las tirolesas que cuelgan de ellos. También podemos tomar control de los poderosos Tanques Titan, que tienen una enorme cantidad de vida, aunque tienen un punto débil en su motor de la parte trasera. Por su parte, los Cañones de Asedio son muy útiles para salir volando.

También podemos agregar un atrapavacas a los vehículos para aumentar su poder de embestida.

Si necesitamos reparar los vehículos, ahora contamos con un soplete que nos recuerda bastante a una mecánica similar de la saga Far Cry. Estos requieren gasolina para funcionar, pero se pueden recargar en las estaciones de suministro.

El Doctor Strange llega a la temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite

El pase de batalla de la temporada 2 de Fortnite incluye al Hechicero Supremo y maestro de las artes místicas de Marvel Comics: el Doctor Strange. Justo a tiempo para el estreno de su nueva película.

Junto a el llegan nuevos personajes como Gunnar, La Imaginada, Kiara KO, El Origen y Erisa. Más adelante también llegará Merodeador.

El pico Omniespada

En la página 1 del pase de batalla, encontrarems el pico Omniespada, que se puede personalizar. Cada semana, durante ocho semanas, se lanzarán nuevas misiones de Omniespada que otorgan omnichips al completarlas. Podemos usarlos en la sección «Reprogramar el pico Omniespada» del pase de batalla para conseguir hojas, empuñaduras, colores y sonidos nuevos con los cuales cambiar su apariencia



Todas las misiones de Omniespada estarán disponibles hasta el final del Capítulo 3 – Temporada 2 ‘Resistencia’ de Fortnite.

Cambios a la tienda de Fortnite: Salva el Mundo

Tras el parche de actualización v.20.00 de Fortnite, ya no se venderán llamas ni objetos que afecten la jugabilidad o aceleren su progreso en una partida por Monedas V o dinero real. Estos cambios alinean más a Salva el mundo con Batalla campal, donde el contenido estético no da ninguna ventaja competitiva sobre aquellos jugadores que eligen no pagar.

Los paquetes de inicio que incluyan acceso a Salva el mundo ya no incluirán un héroe ni ningún boleto de rayos X. No obstante, seguirán incluyendo objetos de contenido estético (atuendo, mochila retro y pico) y sus desafíos otorgarán 500 monedas V adicionales (para un total de 1500). El paquete Mecha-Pop será el primero en usar este nuevo formato.

Las llamas ya no se podrán comprar con monedas V. Seguirán estando disponibles, pero se adquirirán con boletos de rayos X obtenidos en el juego mediante alertas de misión, misiones diarias, etc.

Los que no sean fundadores seguirán obteniendo boletos de rayos X como hasta ahora.

Los fundadores comenzarán a obtener boletos de rayos X además de las monedas V que ya consiguieron.

Las misiones de campaña de Bosque Pedregoso otorgarán llamas y boletos de rayos X adicionales para facilitar el progreso inicial para los nuevos jugadores. Los jugadores que ya hayan terminado estas misiones recibirán una caja de regalo con las recompensas de las nuevas misiones.

Recuperar objetos del libro de colección ahora costará monedas del juego (flux) en vez de monedas V.

¿Una guerra en Fortnite? ¿En estos tiempos?

Parece que Epic Games está al tanto que la temática ‘Resistencia’ de la temporada 2 del Capítulo 3 de Fortnite puede ser algo incómoda tomando en cuenta la presente guerra. Por eso donarán todas las ganancias del juego entre el 20 de marzo y el 3 de abril de 2022 a las personas afectadas por la guerra en Ucrania.

Fuente: Epic Games