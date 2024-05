Fortnite capítulo 5, temporada 3: fecha de inicio, skins y todo lo que sabemos

Las cosas van a cambiar y los dioses del Olimpo van a quedar atrás. Ya conocemos cuál es la fecha de inicio de la temporada 3 del capítulo 5 de Fortnite ‘wrecked’ (‘desenfreno’), cuál es su tema y algunos detalles sobre las ‘skins’ y colaboraciones que tendrá. Vamos a conocerlos.

En el mini evento del pasado 16 de mayo vimos como un rayo arrojado desde el Olimpo destruyó la caja de Pandora e invocó una tormenta que se acerca cada vez más rápido a la isla.

Gracias a este pequeño adelanto y a lo que conocemos gracias a filtradores e informante, podemos confirmar que tendrá una temática postapocalíptica inspirada en franquicias como Mad Max y Fallout.

¿Cuál es la fecha y hora de inicio de Fortnite Capítulo 5, Temporada 3?

La nueva temporada empezará el viernes 24 de mayo de 2024. Los servidores dejarán de funcionar a la 1:00 a.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador). La hora a la que estén de nuevo en línea con la nueva temporada puede variar. Usualmente están listos entre las 4:00 a.m. y las 9:00 a.m.

¿Qué está confirmado oficialmente?

Habrán nuevos vehículos, incluyendo camionetas 4×4

Fortnite tendrá una colaboración con Fallout durante la temporada 3

El nombre oficial de la temporada en español es ‘Desenfreno’. En inglés es ‘Wrecked’.

Estos son algunos de los nuevos puntos de interés:

Nuevas ‘skins’

Gracias al adelanto que pueden ver más arriba, podemos confirmar que esta ‘skin’ será parte de la temporada.

Otra de las ‘skins’ se puede reconocer en la silueta de una de las imágenes promocionales de Fortnite capítulo 5, temporada 3: Desenfreno compartidos en la cuenta oficial del juego en Twitter.

Rumores no confirmados

Habrá una colaboración con Mad Max.

Tendrá enfoque en el combate vehicular, incluyendo una arena dedicada a este.

Seguiremos actualizando esta nota con más información sobre la temporada 3 de Fortnite capítulo 5 a medida que se acerque la fecha y hora de inicio.