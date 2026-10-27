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Primera mirada a las skins de One Piece, nuevo mapa y más de la minitemporada anime de Fortnite: Cazatesoros

Nakama... ¿dónde caemos?

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El sábado 31 de octubre empezará una nueva temporada de Fortnite con temática de anime y piratas cazatesoros que dará final al capítulo 7. Su nombre será Cazatesoros y la principal atracción será la colaboración con One Piece que nos permitirá adquirir skins de Luffy y sus amigos y visitar lugares de la popular serie de manga y anime. También tendremos nuevas colaboraciones con el rapero ASAP Rocky, la idol virtual Kasane Teto, un nuevo atuendo de Hatsune Miku y más.

Aquí tienen el tráiler en español latino de esta nueva temporada.

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El tráiler de la minitemporada anime Fortnite: Cazatesoros nos da una muy buena mirada a las skins de personajes de One Piece y confirma que podremos adquirir atuendos de Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Buggy inspirados en sus apariencias de los arcos de East Blue.

Sabemos que estas no serán las únicas apariencias de esta serie que estarán disponibles. En el fondo del video se puede ver momentaneamente a Sanji y ya se ha publicitado también un atuendo de Ace. También tendremos skins de versiones anime de personajes originales de Fortnite como Jonesy, Hope, Charlotte, Oscar y la Lider del Equipo Tierno.

En el tráiler también se pueden ver las skins de ASAP Rocky, Kasane Teto y Hatsune Miku capitana pirata.

Pero lo más importante es que podemos dar una mirada al mapa de la minitemporada.

Les recordamos que la minitemporada Fortnite: Cazatesoros empezará el sábado 31 de octubre y esperamos que al menos una de las skins de One Piece sea parte del nuevo pase de batalla. No sabemos exactamente cuál, pero apostamos por la de Ace o la de Buggy, aunque sería genial que fuera Luffy.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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