La colaboración de Fortnite con My Hero Academia (Boku no Hero) ya tiene fecha

Ni la presencia de Hulk ni la del protagonista de Doom en el tráiler de presentación del Capítulo 4 de Fortnite nos llamó tanto la atención como la aparición en este de Deku, protagonista del ‘manga’ y ‘anime’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia) y no podíamos esperar por conocer cuál era la fecha de esta colaboración.

Desde un comienzo se rumoreó que los personajes de la popular obra de Kōhei Horikoshi no iban a tardar en aparecer en el Battle Royale de Epic Games. Ahora podemos confirmar que así será. Mediante una publicación en la cuenta oficial del juego en Twitter se reveló cuándo ocurrirá este ‘crossover’.

¿Cuándo empieza la colaboración de Fortnite con My Hero Academia (Boku no Hero)?

La fecha en que los atuendos o ‘skins’ de Deku y otros personajes del ‘anime’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia) llegarán a Fortnite será el viernes 16 de diciembre de 2022. Podemos esperar que estén disponibles en la tienda desde las 7:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Algunos rumores dicen que podría adelantarse al día anterior.

Fear not…



My Hero Academia arrives 12.16.2022 pic.twitter.com/g1eoENygM9 — Fortnite (@FortniteGame) December 11, 2022

A la fecha de realizar esta nota no podemos confirmar cuáles personajes del ‘manga’ y ‘anime’ acompañarán a Deku en la tienda de Fortnite, si habrá una isla del Modo Creativo dedicada al tema y si tendremos cosméticos gratis. Sigan pendientes de GamerFocus, porque tendremos una nueva nota con más información cuando se acerque la colaboración.

Fuente: cuenta oficial del juego en Twitter