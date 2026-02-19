Videojuegos

Fortnite tendrá una colaboración con Power Rangers Dino Trueno, fecha y primeros detalles

¡Dino Trueno! ¡Dame el poder!

Hace un par de temporadas tuvimos un divertido ‘crossover’ con los Power Rangers originales que incluso nos permitió controlar el Megazord. Pero como los fans bien saben, hay docenas de temporadas de Power Rangers diferentes y es hora de que lleguen más. Ya está confirmada oficialmente la colaboración de Fortnite con Power Rangers Dino Trueno y sabemos la fecha en que llegarán las primeras skins de esta serie.

En la noche del jueves 19 de febrero de 2026, tras la actualización de la tienda, podremos encontrar a la venta por separado o en lote dos skins de usuarios de las Dinogemas.

  • Black Dino Ranger (Tommy Oliver)
  • White Dino Ranger (Trent Fernández-Mercer)

Estos atuendos fueron revelados junto a otros objetos cosméticos que se pondrán a la venta esta misma semana en las cuentas oficiales de Fortnite en español en redes sociales.

Power Rangers Dino Thunder es la temporada 12 de Power Rangers. Fue emitida originalmente en 2004 y está en continuidad con las demás, algo que se demuestra principalmente por la presencia de Tommy Oliver que fue el Green Ranger/White Ranger original. Esta basada directamente en la serie japonesa Bakuryū Sentai Abaranger y usa muchas de sus escenas.

Al momento de hacer esta nota no hay información sobre la posible llegada de skins de otros personajes de Power Rangers Dino Trueno ni de otras temporadas de la serie.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para dispositivos móviles iOS y Android, consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Epic Games Store.

Consigue la Victoria Campal

