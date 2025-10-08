Videojuegos

Fortnite confirma colaboraciones con Doja Cat, Scooby Doo, Scream y R.E.P.O.

Todo listo para la Pesadilla descerebrada.

Durante las últimas semanas habíamos escuchado muchos rumores sobre todos los ‘crossovers’ que llegarían al juego durante octubre de 2025 para celebrar el evento de Halloween ‘Pesadilla descerebrada’ (‘Fortnitemares’). Se supone que pronto tendremos en Fortnite skins, objetos y sorpresas basadas en personajes de la legendaria serie de Hanna-Barbera Scooby Doo, el popular título multijugador de terror R.E.P.O., el icónico Ghostface de la serie de películas de horror Scream, Jason de Viernes 13 y la cantante Doja Cat. Ahora todo esto está más que confirmado (con la excepción de Jason, que aún no hemos visto).

Para comenzar tenemos estas imágenes promocionales de Pesadilla Descerebrada que fueron publicadas por la cuenta oficial del equipo de Fortnite en los Subreddit de Scooby Doo, R.E.P.O. y Scream. Estos muestran a los personajes mencionados compartiendo espacio con íconos del juego como Bananín y la llama.

La promoción no fue acompañada de ninguna fecha o detalles oficiales como precios. Tendremos que esperar un poco más para ver cómo lucen los atuendos en el juego, que objetos cosméticos los acompañarán y cuánto costarán.

La otra colaboración de Fortnite que está más que confirmada es con la cantante Doja Cat, que protagonizaría el pase y la nueva temporada de Festival. Debería llegar al juego el jueves 9 de octubre de 2025 para reemplazar la temporada de Gorillaz.

La cantante de Woman, Paint The Town Red y Say So será más que una skin. Aparecerá en el mapa de Batalla Campal y Cero Construcción como una jefe durante el evento de Hallowen ‘Pesadilla descerebrada’.

Como siempre, tendrá un par de skins y cada una con dos estilos. Además de la que pudimos ver en el avance, Doja Cat tendrá otro atuendo en Twitter que fue revelado durante una transmisión en su cuenta de Instagram.

Esperamos tener pronto más información sobre la fecha en que llegarán estas skins, ver cómo lucirán en el juego, qué precio tendrán y si la skin de Jason es real o no.

