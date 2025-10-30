Los Compañeros mascota llegaron a Fortnite, pero un elemento de su personalización parece monetización abusiva

Llevamos muchos meses sabiendo que Epic Games se preparaba para introducir un nuevo cosméticos a su juego más popular. Los Compañeros será adorables animales y mascotas que nos acompañarán en casi todas las experiencias de Fortnite y que podremos personalizar con diferentes colores y trajes. Ya sabemos cómo conseguirlos y personalizarlos, pero hay un detalles relacionado con ellos que nos parece absurdo y tenemos que criticar.

La fecha de lanzamiento de los Compañeros mascotas en Fortnite será el sábado 1 de noviembre de 2025 y se podrán usar en Batalla campal, Cero construcción, Salva el mundo, Festival (detrás del escenario), LEGO Fortnite y en las islas de creadores que tengan habilitado su uso. Aunque nos acompañan y reaccionan al mundo, no nos dan ninguna ventaja jugable y no pueden ser lastimados.

Cómo conseguir compañeros mascota en Fortnite

El primero de los Compañeros estará disponible en el pase de batalla de la temporada de Los Simpson: el perro banano llamado Bananino.

Además del pase de batalla, los Compañeros también se podrán comprar en la tienda. El viernes 7 de noviembre se pondrán a la venta Huesitos, Titán y Minirraptor. Quienes ya tengan la mochila retro Huesitos recibirán a Huesitos como compañero totalmente gratis.

Una de las principales características de estas adorables criaturas es que la mayoría de ellos pueden ganar puntos de compañero (PC) simplemente por estar a nuestro lado. Estos puntos servirán para desbloquear contenido estético para ellos y eso suena fantástico… hasta que descubrimos que hay un gran problema con su apariencia.

¿Monetización abusiva?

Podremos personalizar la apariencia de la mayoría de los compañeros una vez lo tengamos en el inventario, pero las elecciones de apariencia son permanentes. Si queremos cambiar su color u otros detalles específicos de su aspecto, tendremos que comprarlos otra vez.

Esto suena bastante mal. Estamos acostumbrados a tener skins con diversos estilos que podemos cambiar cada vez que queramos. La idea de tener un cosmético de pago limitado de esta manera suena a monetización abusiva.

Los trajes y accesorios que consigamos jugando con Compañeros mascotas en Fortnite si se podrán cambiar cuando queramos, pero su color, ojos y demás no. Eso, sumado a su alto precio —1200 a 1500 Monedas V, lo mismo que muchas skins— está causando protestas entre los jugadores.