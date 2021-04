Fortnite: participa en la Copa Aloy y gana contenido de Horizon Zero Dawn

¡Llegó la que faltaba! Si Kratos puede participar en la batalla campal de Fortnite, no hay ninguna razón para que Aloy, de Horizon Zero Dawn, no pueda hacer lo mismo y tener su propia copa.

A partir del 15 de abril de 2021, podremos encontrar en la tienda de Fortnite el paquete Horizon Zero Dawn por tiempo limitado. Este incluirá los siguientes elementos cosméticos:

Atuendo de Aloy

Mochila retro Depósito de lumbre

Planeador Rapaz

Pico Lanza de Aloy

Gesto Corizon (con efecto de enfoque)

Papel Tejeescudos

Estos objetos también estarán a la venta de forma individual. Además, cualquiera que tenga el atuendo Aloy y juegue Fortnite en su PS5 desbloqueará el estilo Aloy cazadora de hielo.

Cómo competir en la Copa Aloy de Fortnite

El torneo para dúos Copa Aloy se llevará a cabo en Fortnite 14 de abril de 2021, exclusivamente para jugadores de PS4 y PS5. Los mejores equipos de cada región desbloquearán el lote Horizon Zero Dawn antes de que llegue a la tienda de objetos.

Además, esta copa tendrá una sorpresa respecto a otros torneos visto en el pasado: obtendremos puntos adicionales por eliminaciones con un arco. Podremos participar en 10 partidas dentro del margen de tres horas. No olviden visitar la pestaña ‘Competir’ del juego para conocer la hora a la que comenzará el torneo en cada región.

Modo de juego limitado de Fortnite: Un gran equipo

Eso no es todo. Nuestra querida Aloy se une a otra de las más importantes heroínas del mundo de los videojuegos, Lara Croft, en un nuevo modo de juego para Fortnite llamado ‘Un gran equipo’.

A partir del 16 de abril de 2021 a las 8:00 a.m. (hora de Colombia), los jugadores del modo en dúos ‘Un gran equipo’ se convertirán de forma automática en Aloy o Lara. Solo podremos usar el arco de Aloy y las dos pistolas de Lara, pero se podrán mejorar.

Fuente: blog oficial de PlayStation