Sabíamos que Eren no iba a estar solo. Desde que anunciaron que Eren Jaeger es la «skin secreta» del pase de batalla de la temporada 2 del capítulo 4 de Fortnite nos preguntamos si veríamos más personajes de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) en el juego y la respuesta es ‘sí’: pronto llegarán las ‘skins’ o atuendos de Levi y Mikasa.

La cuenta oficial del juego en Twitter reveló la fecha en que podremos convertirnos en dos de los más populares personajes de este ‘manga’ y ‘anime’ creado por Hajime Isayama.

¿Cuándo salen las ‘skins’ o atuendos de Levi y Mikasa, de Shingeki no Kyojin, (Attack on Titan) en Fortnite?

De acuerdo al comunicado, estas ‘skins’ se pondrían a la venta en la tienda del juego el martes 11 de abril de 2023. Debido al cambio de horario, es posible que aquí en Colombia y Latinoamérica los veamos desde las 7:00 p.m. del día anterior. Estaremos confirmando.

En teoría, estas ‘skins’ serán parte de un evento. Durante este también sería agregado al juego el equipo de maniobras 3D para desplazarnos por el mapa.

Si se están preguntando sobre el atuendo de Eren, este también sería desbloqueado ese mismo día. Para conseguirlo debemos comprar el pase de batalla por 950 Monedas V y completar una serie de misiones en el juego que aún no han sido reveladas.

Todavía faltan varios meses para la llegada del final del ‘anime’, pero mientras tanto podremos pasar más tiempo con estos personajes en la batalla campal.

Fuente: cuenta oficial en español del juego en Twitter