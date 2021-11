Fortnite: Capítulo 2, ya se sabe cuándo llegará Naruto al ‘Battle Royale’

Aunque la llegada de Naruto a Fortnite ha estado confirmada desde principios de septiembre, muchos jugadores del ‘Battle Royale’ y fanáticos del ‘manganime’ de Masashi Kishimoto quedaron desconcertados al no ver rastro alguno del popular personaje en la revelación de la temporada 8: Cúbico. Por supuesto, esto no debía interpretarse como que el ninja naranja no haría acto de presencia en el popular juego como servicio de Epic Games.

Ahora, 2 meses después del comienzo de la temporada 8 de Fortnite: Capítulo 2, Epic Games Store finalmente ha confirmado cuándo podremos ver a Naruto utilizando armas de fuego.

¿Cuándo llegará Naruto a Fortnite: Capítulo 2 (temporada 8)?

Después de varios meses de espera, Naruto llegará al modo ‘Battle Royale’ de Fortnite.

La colaboración entre Naruto y Fortnite: Capítulo 2 (temporada 8) llegará el 16 de noviembre.

¿Qué llegará con esta colaboración?

Más allá de la inevitable llegada del ninja naranja —la imagen sugiere que será su versión de Naruto Shippuden, aunque también podría llegar la clásica—, por el momento se desconoce si otros personajes de Naruto llegarán al ‘Battle Royale’. Es muy probable que haya nuevos objetos estéticos basados en el armamento de los shinobi de la obra de Masashi Kishimoto.

Fortnite está disponible para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android y PC.

