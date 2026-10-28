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Podremos usar a Elle Fanning como mochila en Fortnite gracias a la colaboración con Depredador: Tierras salvajes

Nadie mejor para cuidar nuestras espaldas.

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La divertida Depredador: Tierras salvajes fue una de nuestras películas favoritas del año pasado y si todavía quieren vivir más aventuras al lado de Dek y Thia, podremos hacerlo muy pronto en Fortnite gracias a una colaboración que incluye una de las mochilas retro más «interesantes» que hemos visto últimamente.

La skin de Dek y objetos cosméticos de la película llegarán a la tienda del juego en la noche del miércoles 28 de octubre de 2026 para Latinoamérica (y en la madrugada del jueves 29 para España). Así es como luce nuestro Yautja favorito en este título que tendrá estilos con y sin máscara.

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Pero lo que nos llamó más la atención no es el atuendo como tal, sino otro de los objetos cosméticos que incluye el paquete de Depredador: Tierras Salvajes en Fortnite: la mochila retro Thia que es básicamente la mitad del cuerpo de la actriz Elle Fanning. Está acompañada del pico Espada de Plasma de Dek y el gesto Corte de espada del Depredador.

En la película, el yautja Dek encuentra la androide Thia de Weyland-Yutani medio destrozada en el planeta Genna y como ella le promete ayudarlo a encontrar a su presa, se la lleva colgada de la espalda como si fuera una mochila. Eso es lo que imitaremos en el juego donde este personaje tendrá la apariencia de Elle Fanning, la actriz que la interpreta en ese filme.

No cabe duda que la mochila de Thia va a ser uno de los objetos cosméticos más llamativos (y tal vez controversiales) del final de la actual temporada.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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