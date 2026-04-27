Fortnite devolverá el dinero a jugadores que compraron objetos cosméticos de cantante acusado de asesinato

David Anthony Burke —mejor conocido como d4vd— comenzó su carrera musical creando sus propias composiciones para videos de Fortnite, por lo que tenía sentido que eventualmente fuera reconocido en el juego y eventualmente tuviera su propio gesto, pista de improvisación y un paquete de cosméticos curado por él. En mayo de 2025, cuando todo esto llegó a la tienda del juego, nadie esperaba que menos de un año después d4vd estuviera envuelto en un escándalo que lo llevaría a ser acusado de asesinato y posesión de material relacionado con abuso infantil.
Es una historia sórdida que todavía se encuentra en desarrollo, pero lo que deben saber es que se encontró el cuerpo mutilado de una menor de edad en un automóvil registrado a su nombre y fotos de abuso infantil en sus dispositivos tecnológicos. Al momento de hacer esta nota, el cantante se encuentra bajo arresto.
Por supuesto, los jugadores de Fortnite que adquirieron los objetos cosméticos relacionados con él no están contentos con la situación y comenzaron a buscar la forma de devolverlos y recuperar el dinero que gastaron en su lote. Específicamente buscan reembolsos por el gesto ‘Siéntelo’ y la pista de improvisación ‘What are you waiting for‘, que contienen la música del acusado.
Algunos jugadores comenzaron a publicar en Reddit que Epic Games efectivamente les había devuelto el dinero por estos objetos, lo que llevó al reconocido informante ShiinaBR a publicar información al respecto en su cuenta de Twitter. Eso ameritó una respuesta oficial por parte de Epic Games.
El mensaje dice lo siguiente:
Escuchamos sus preocupaciones. Tenemos algunos cambios que vamos a implementar poco a poco. El primero estará disponible el martes 28 de abril y cualquiera que haya comprado estos objetos será capaz de recibir un reembolso automáticamente.
Esta no es la primera vez que un videojuego se mete en problemas por incluir objetos cosméticos relacionados con una persona real que hace algo horrible. En 2023, Call of Duty tuvo que remover la skin del influencer Nickmercs después de que éste dijera cosas muy desagradables en público. Algunos jugadores creen que es mejor que dejen de hacerse colaboraciones con personas reales.
Otros jugadores temen que la skin de la skin de Camille —un atuendo original de Fortnite— termine desapareciendo para siempre de la tienda por haber sido incluido en el «lote» curado por d4vd aunque en realidad no tenga nada más que ver con él.
Más sobre Fortnite
Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.