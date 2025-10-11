Fortnite – Dónde aparecen las cabinas telefónicas para transformarse en Ghostface

El evento de Halloween de Fortnite; Fortnitemares 2025, está aquí con muchas novedades interesantes: nuevos jefes, un mini pase de evento, colaboraciones especiales y el regreso del temido Ghostface. Este año, el icónico asesino de Scream llega con un objeto exclusivo que te da una ventaja estratégica brutal en cada partida: la llamada Última Llamada.
Qué son las cabinas telefónicas en Fortnitemares
Durante el evento, las cabinas telefónicas, también conocidas como Stalkboxes, son puntos especiales repartidos por el mapa donde recibirás una misteriosa llamada de Ghostface. Al contestarla, obtendrás el objeto “La Última Llamada”, que te permite transformarte en Ghostface cuando quieras.
Solo necesitas equiparlo como si fuera un arma: al hacerlo, tu personaje gana una mejora de velocidad, un salto más ágil y dos habilidades únicas:
- Ataque con cuchillo: un golpe cuerpo a cuerpo rápido y letal.
- Escáner de corto alcance: revela enemigos cercanos, aunque también puede delatar tu posición si no lo usas con cuidado.
Todas las ubicaciones de cabinas telefónicas en Fortnite
Para transformarte en Ghostface, existen 22 ubicaciones distintas en todo el mapa. Las Stalkboxes suelen aparecer cerca de gasolineras, estaciones de servicio o puntos emblemáticos del mapa. Además, si eliminas a un jugador que tenga el objeto La Última Llamada, podrás recogerlo como botín.
Cómo completar las misiones de ghostface en fortnite este halloween
Estas misión forma parte del mini pase de Fortnitemares 2025.
Para completarla, simplemente debes:
- Contestar dos llamadas de Ghostface usando diferentes cabinas telefónicas.
- Luego, eliminar a siete oponentes utilizando las habilidades de Ghostface con el objeto La Última Llamada.
No necesitas hacerlo todo en una sola partida, el progreso se guarda.
Consejos para usar “La Última Llamada”
- Usa el Boost de velocidad para moverte rápido entre zonas o escapar de tiroteos. También aumenta ligeramente tu salto, ideal para sorprender enemigos desde alturas.
- El ataque con cuchillo es cuerpo a cuerpo, pero si saltas antes de atacar, el golpe activa un auto-apuntado que te lanza hacia el enemigo. Perfecto para cerrar distancias y asegurar el impacto.
- El escáner de Ghostface puede ayudarte a detectar rivales en interiores o emboscadas, pero su rango es corto y su efecto rojo puede revelar tu posición, así que úsalo con estrategia.