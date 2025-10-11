Videojuegos

Fortnite – Dónde aparecen las cabinas telefónicas para transformarse en Ghostface

¿Te gustan las películas de terror?

Fortnite Halloween Ghostface Cabina telefónica

El evento de Halloween de Fortnite; Fortnitemares 2025, está aquí con muchas novedades interesantes: nuevos jefes, un mini pase de evento, colaboraciones especiales y el regreso del temido Ghostface. Este año, el icónico asesino de Scream llega con un objeto exclusivo que te da una ventaja estratégica brutal en cada partida: la llamada Última Llamada.

Contenido:
Qué son las cabinas telefónicas en FortnitemaresTodas las ubicaciones de cabinas telefónicas en FortniteCómo completar las misiones de ghostface en fortnite este halloweenConsejos para usar “La Última Llamada”Más contenido de Fortnite

Qué son las cabinas telefónicas en Fortnitemares

Fortnite Halloween Ghostface Cabina telefónica stalkboxes

Durante el evento, las cabinas telefónicas, también conocidas como Stalkboxes, son puntos especiales repartidos por el mapa donde recibirás una misteriosa llamada de Ghostface. Al contestarla, obtendrás el objeto “La Última Llamada”, que te permite transformarte en Ghostface cuando quieras.

Fortnite Ghostface la ultima llamada

Solo necesitas equiparlo como si fuera un arma: al hacerlo, tu personaje gana una mejora de velocidad, un salto más ágil y dos habilidades únicas:

  1. Ataque con cuchillo: un golpe cuerpo a cuerpo rápido y letal.
  2. Escáner de corto alcance: revela enemigos cercanos, aunque también puede delatar tu posición si no lo usas con cuidado.

Todas las ubicaciones de cabinas telefónicas en Fortnite

Fortnite Halloween Ubicaciones Cabina telefónica Ghostface

Para transformarte en Ghostface, existen 22 ubicaciones distintas en todo el mapa. Las Stalkboxes suelen aparecer cerca de gasolineras, estaciones de servicio o puntos emblemáticos del mapa. Además, si eliminas a un jugador que tenga el objeto La Última Llamada, podrás recogerlo como botín.

Cómo completar las misiones de ghostface en fortnite este halloween

Fortnite Ghostface Velocidad corriendo

Estas misión forma parte del mini pase de Fortnitemares 2025.
Para completarla, simplemente debes:

  1. Contestar dos llamadas de Ghostface usando diferentes cabinas telefónicas.
  2. Luego, eliminar a siete oponentes utilizando las habilidades de Ghostface con el objeto La Última Llamada.

No necesitas hacerlo todo en una sola partida, el progreso se guarda.

Consejos para usar “La Última Llamada”

Fortnitemares Ghostface Victoria campal
  • Usa el Boost de velocidad para moverte rápido entre zonas o escapar de tiroteos. También aumenta ligeramente tu salto, ideal para sorprender enemigos desde alturas.
  • El ataque con cuchillo es cuerpo a cuerpo, pero si saltas antes de atacar, el golpe activa un auto-apuntado que te lanza hacia el enemigo. Perfecto para cerrar distancias y asegurar el impacto.
  • El escáner de Ghostface puede ayudarte a detectar rivales en interiores o emboscadas, pero su rango es corto y su efecto rojo puede revelar tu posición, así que úsalo con estrategia.
🔥

Kizuna Encounter: Super Tag Battle el nuevo juego de la NEO GEO Premium Selection que ya está disponible
Fatal Fury: City of the Wolves, Joe ya está disponible y estas son las notas del nuevo parche o actualziación
Sonic Racing: CrossWorlds – Reseña (Switch)
Hunter x Hunter: Nen Impact, nuevo tráiler revela cómo pelea y cuándo sale Neferpitou
Filtración revela el planeador de Los Simpson en Fortnite: una genial referencia a Kang y Kodos
