A pesar de haber salido a la venta hace un par de años, Among Us dio el salto a la fama durante 2020 al ser redescubierto por ‘streamers’ populares y ofrecer un sistema de juego que nos permitía socializar en un año en el que estuvimos confinados en casa. Sabíamos que los imitadores no iban a demorar, pero no esperábamos que uno de ellos fuera Fortnite, otro de los juegos más populares del mundo, con su modo de juego El Espía Interior.

Este nuevo MTL (modo por tiempo limitado) está disponible desde el 15 de diciembre de 2020. Pueden participar 10 jugadores y seremos puestos al azar en uno de dos equipos: agentes y espías. No sabemos en qué equipo están los demás.

Los ocho agentes deben cumplir los objetivos dictados por el juego para reunir monedas de oro y ganar. También deben trabajar en equipo para identificar a los impost… espías y votar para expulsarlos de la partida. Por su parte, los espías deben eliminar a todos los agentes antes de que completen sus objetivos.

El chat de voz no se podrá usar a menos que se convoque una reunión. En esta se puede discutir sobre las sospechas y votar a quién expulsar.

Este MTL también llega con una serie de nuevos desafíos. Al completarlos podemos ganar recompensas como una mochila patineta temática del evento y otros cosméticos navideños.

Como pueden notar, El Espía Interior de Fortnite es prácticamente una copia de Among Us, que a su vez está fuertemente inspirado en juegos de mesa como Mafia y Hombres Lobo. El equipo de creadores que lo hicieron realidad fueron DolphinDom, KKSlider, Bunni_, Wert, Blanky, jstKamui, MackJack, Ritual y Snownymous.

Fuente: Epic Games