Videojuegos

En Fortnite «pasará algo» el sábado 24 de octubre en preparación para el final de la temporada

"La cacería del tesoro más grande del mundo"

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Como ya sabemos, la actual temporada de Fortnite terminará el sábado 31 de octubre de 2026 para dar paso a la minitemporada con la que terminará el capítulo 7. En preparación para esto, ha comenzado a dar pistas sobre lo que viene y ya tenemos información sobre un mini evento que servirá para preparar el camino… ¿o será solo la hora de poder?

Para empezar, la cuenta oficial del juego en Twitter cambió su encabezado por la siguiente frase: SÁBADO 2 PM ET X.

- Publicidad -

Esto significa que habrá «algo», un evento —seguramente un minievento— importante el sábado 24 de octubre de 2027 en la Batalla Campal de Fortnite. Es verdad que a esa hora suele empezar la ‘hora de poder’ (que en esta ocasión nos permitirá a todos los jugadores transformarnos en un animatrónico de FNAF), pero no tiene sentido que anuncien algo que todos sabemos que va a pasar de esta manera ni que anuncie algo para el sabádo 31 de octubre (el final de la temporada) con más de una semana de anticipación diciendo solo «sábado».

Sea un minievento o simplemente la hora de poder, va a empezar a estas horas.

  • México: 12:00 m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 1:00 p.m.
  • Venezuela: 2:00 p.m.
  • Chile, Argentina: 3:00 p.m.
  • España: 8:00 p.m.

¿En qué parte del mapa hay que estar? La ‘X’ roja probablemente se refiera a la ubicación del tesoro: el enorme cofre que apareció hace poco en la parte sur del mapa. De hecho, tenemos un nuevo video en que un misterioso personaje enmascarado habla sobre como «su cofre del tesoro contiene maravillas más allá de la imaginación, tiene exactamente lo que necesitamos» y promete la mayor cacería del tesoro de la realidad.

Vamos a estar pendientes para saber qué va a pasar en Fortnite ese día a esa hora y actualizaremos esta nota cuando tengamos más información.

Más sobre Fortnite

Así es la extraña colaboración de Fortnite con la película de terror Obsesión y la skin de Nikki
 Así es la extraña colaboración de Fortnite con…
Slenderman y sus objetos cosméticos se acercan tenebrosamente a Fortnite
 Slenderman y sus objetos cosméticos se acercan tenebrosamente…
Una mirada a la skin ‘Dama Libertad’ y cosméticos de La Purga en Fortnite
 Una mirada a la skin ‘Dama Libertad’ y…
Así se ven Alastor, Charlie Morningstar y Vaggie de Hazbin Hotel en Fortnite – skins, objetos cosméticos y más detalles
 Así se ven Alastor, Charlie Morningstar y Vaggie…
Chun-Li y Ryu de la película de Street Fighter se lucen como skins en Fortnite – fecha, contenido del lote e imágenes
 Chun-Li y Ryu de la película de Street…
Así luce en Fortnite la skin del Ciervo del juego de Roblox 99 Noches en el Bosque y sus objetos cosméticos
 Así luce en Fortnite la skin del Ciervo…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
Se filtra supuesto tráiler del juego cancelado de Mass Effect
Todas las mejoras y cambios de la actualización 1.1 de The Blood of Dawnwalker
La historia de Silver Pines explicada, teorías sobre el ‘lore’ y la verdad sobre Eddie Velvet
Fatal Fury: City of the Wolves, cómo pelea Manjiro «Mikey» Sano y todo sobre el personaje en nuestras impresiones
Fatal Fury: City of the Wolves, cómo pelea Ken «Draken» Ryuguji y todo sobre el personaje en nuestras impresiones
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Se filtra supuesto tráiler del juego cancelado de Mass Effect
No hay comentarios

Lo último

En la temporada 3 de El señor de los anillos: Los anillos de poder, se calienta la guerra contra Sauron y el Anillo único, tráiler y fecha de estreno
Cine y TV
Pokémon Home, Champions y Sleep debieron ser apagados temporalmente debido a una alerta global PHP de ciberseguridad
Tecnología
Makoto también cuenta con su figura grande Pop Up Parade Queen L de Persona 5 Royal
Cultura POP
Digimon Digivice Ver. Revival viene en versiones de Taichi Yagami y Yamato Ishida, protagonistas de Adventure
Cultura POP