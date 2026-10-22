En Fortnite «pasará algo» el sábado 24 de octubre en preparación para el final de la temporada

Como ya sabemos, la actual temporada de Fortnite terminará el sábado 31 de octubre de 2026 para dar paso a la minitemporada con la que terminará el capítulo 7. En preparación para esto, ha comenzado a dar pistas sobre lo que viene y ya tenemos información sobre un mini evento que servirá para preparar el camino… ¿o será solo la hora de poder?

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Para empezar, la cuenta oficial del juego en Twitter cambió su encabezado por la siguiente frase: SÁBADO 2 PM ET X.

Esto significa que habrá «algo», un evento —seguramente un minievento— importante el sábado 24 de octubre de 2027 en la Batalla Campal de Fortnite. Es verdad que a esa hora suele empezar la ‘hora de poder’ (que en esta ocasión nos permitirá a todos los jugadores transformarnos en un animatrónico de FNAF), pero no tiene sentido que anuncien algo que todos sabemos que va a pasar de esta manera ni que anuncie algo para el sabádo 31 de octubre (el final de la temporada) con más de una semana de anticipación diciendo solo «sábado».

Sea un minievento o simplemente la hora de poder, va a empezar a estas horas.

México : 12:00 m.

: 12:00 m. Colombia, Perú, Ecuador : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Venezuela: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Chile, Argentina: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 8:00 p.m.

¿En qué parte del mapa hay que estar? La ‘X’ roja probablemente se refiera a la ubicación del tesoro: el enorme cofre que apareció hace poco en la parte sur del mapa. De hecho, tenemos un nuevo video en que un misterioso personaje enmascarado habla sobre como «su cofre del tesoro contiene maravillas más allá de la imaginación, tiene exactamente lo que necesitamos» y promete la mayor cacería del tesoro de la realidad.

Vamos a estar pendientes para saber qué va a pasar en Fortnite ese día a esa hora y actualizaremos esta nota cuando tengamos más información.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.